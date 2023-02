Újabb hírek érkeztek a Törökországban rekedt magyar futballistákról

Hamarosan teljes lesz a létszáma a magyar mentőegységnek, amelyet a Törökországban és Szíriában történt hétfői földrengések miatt küldtek ki. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter három ember kimentéséről számolt be, valamint arról is, milyen állapotban vannak a fiatal labdarúgók, akik csapataikkal Törökországban rekedtek.

Már három embert, köztük egy gyermeket is kimentett a földrengés miatti romok alól Törökországban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyszínen lévő alakulata – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tájékoztatás szerint hamarosan a 116 főből és 19 mentőkutyából álló magyar mentőegység valamennyi tagja megérkezik Törökországba. Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy

elsőként a Hunor nevű egység érkezett előző nap az országba, tagjai reggel óta segítik a földrengést követő kutatást az esetleges túlélők után.

A miniszter közölte, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alakulatával kiutazott öt baleseti sebész is szolgálatba állt az érintett térség egyetemi kórházában.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy két magyar futballcsapat, a Kisvárda és a Ferencváros Törökországban tartózkodó korosztályos labdarúgói és edzőik is jól vannak, mindkét csapat a hét második felében utazik haza Magyarországra.

A földrengés által érintett régióban 18 magyar tartózkodott az eddigi értesülések szerint, a külügyminisztérium kapcsolatban van velük, s mindannyian jól vannak, komolyabb segítséget nem igényeltek, maximum okmánypótlásra lesz szükség – fogalmazott a tárcavezető.

Még egyszer szeretném kérni önöket, hogyha valaki tud olyan magyar állampolgárról, aki a térségben tartózkodik, akivel adott esetben nem tudják felvenni a kapcsolatot, vagy felvették a kapcsolatot, és segítségre szorul, akkor kérem, hogy értesítsék a kollégáimat, a külügyminisztérium konzuli szolgálatát vagy az ankarai nagykövetségen dolgozókat

– húzta alá a miniszter.

A TEK-esek is elindultak

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közölte kedden, hogy a Terrorelhárítási Központ speciális mentési egysége is úton van Törökországba, ahol a Hunor mentőcsapattal együtt nyújt segítséget a bajba jutottaknak.

Az öt orvosból, egy ápolóból és további tíz, alpintechnikában jártas, felkészült szakemberből álló csoport a helyszínre érkezve csatlakozik a mentési munkálatokhoz

– közölte Rétvári Bence.

Hatalmas földrengések Törökországban és Szíriában

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn Törökországban és Szíriában is földrengések voltak, mindkét országot rendkívül erős földmozgások rázták meg, és több halálos áldozattal jártak. Törökországban a katasztrófavédelem (AFAD) 3419 halottról számolt be, Szíriában pedig több mint 1500 ember vesztette életét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársa szerint félő, hogy az áldozatok száma 20 ezernél is több lehet, mivel a tapasztalatok szerint az ilyen erősségű rengések után a halottak száma az első napok adatainak nyolcszorosa is lehet.

Az AFAD tájékoztatása szerint Törökországban 4758 összedőlt épületből csaknem 8000 túlélőt mentettek ki. Közben az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ jelentése szerint

TÖRÖKORSZÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉT KEDD HAJNALBAN ÚJABB, 5,6 ERŐSSÉGŰ UTÓRENGÉS RÁZTA MEG.

Az AFAD időközben további utórengésekre figyelmeztetett. A CNN Türk török hírtelevízió szerint a katasztrófavédelmi hatóság felszólította az érintett térségekben élő embereket, hogy tartsák magukat távol a megrongálódott épületektől.

(Borítókép: A törökországi földrengés áldozatainak segítséget nyújtó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutató-mentő csapata az útnak indításán Budapesten 2023. február 6-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)