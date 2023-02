Lecsapott az izraeli hadsereg Palesztinában, legalább tíz ember meghalt

Az izraeli biztonsági erők szerda reggel vettek körül az óvárosban egy épületet, ahol

AZ OROSZLÁN BARLANGJA NEVŰ CSOPORT KÉT KÖRÖZÖTT PALESZTIN FEGYVERESE ELBARIKÁDOZTA MAGÁT.

A fegyveresek nem adták meg magukat, ellenállásra szólították fel a városban élő palesztinokat, majd tűzharcot folytattak az elfogásukra érkező kommandósokkal.

Az összecsapásban mindkét palesztin fegyveres – Huszam Aszlim és Muhammad Dzsanajdi Abu Bakr – meghalt. A CNN szerint mindezt az Oroszlán barlangja is elismerte, és azt is közölték, hogy a két fegyveres parancsnoki tisztséget töltött be a szervezetben. A híradások szerint egyikük tagja volt annak a terroristacsoportnak is, amely tavaly októberben megölte Ido Baruch izraeli kommandós őrmestert.

Mellettük az Oroszlán barlangja nevű szervezet egy harmadik tagja, valamint még hat palesztin meghalt az összecsapásban. Közülük a palesztin hatóságok a 72 éves Adnan Szaaba Baarát és a 25 éves Mohamed Anboszit nevezték meg. A Jediót Ahronót szerint emellett

további 97 ember kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett a harcokban.

Közülük négy súlyos sérült van, sokakat kórházban kezelnek. „Elítéljük a megszállók Náblusz elleni támadását, és követeljük a népünk elleni folyamatos támadások befejezését” – közölte szerdán Nabil Abu Radina, a Palesztin Hatóság elnökének szóvivője.

A Becelem nevű izraeli jogvédő szervezet adatai szerint idén már legkevesebb ötvenegy palesztint öltek meg Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. 2004 óta tavaly volt a legmagasabb a halálos áldozatok száma a palesztin területeken, megközelítette a százötvenet.

Izrael azt állítja, hogy a halottak többsége fegyveres volt. Az izraeli közlések szerint a katonai rajtaütések célja a palesztin fegyveres szervezetek felszámolása és a jövőbeli terrortámadások meghiúsítása.

Erre hivatkoztak a szerdai akciónál is, amelynek célja – állításuk szerint – egy „közelgő támadás” meghiúsítása volt.

A palesztin tisztségviselők viszont úgy nyilatkoztak, hogy a razziákban Ciszjordánia 55 éve tartó, határozatlan idejű izraeli megszállásának megszilárdítását látják.

Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Ciszjordániát – benne Kelet-Jeruzsálemmel – Jordániától és a Gázai övezetet Egyiptomtól. A palesztinok ezeken a területeken tervezik független államuk kikiáltását.