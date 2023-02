Újabb 16 évre ítélték Harvey Weinsteint

Weinsteint decemberben ítélték el nemi erőszak vádjával, miután egy modell és színésznő azt vallotta, hogy 2013 februárjában egy Beverly Hills-i szállodai szobában bántalmazta − írta meg a CNN.

Weinsteint akkor felmentették egy vádpont alól, és az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni három másik vádpontban, köztük a Jennifer Siebel Newsom filmrendezőről és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó feleségéről szóló vádpontokban. Egy meg nem nevezett, tanúvallomást nem tevő nővel kapcsolatos négy vádpontot szintén ejtettek a tárgyaláson.

Miután elítélték, az esküdtszék nem tudott dönteni a súlyosbító tényezőkről, amelyek növelhették volna a büntetését.

A csütörtöki ítélethirdetés a második Weinstein ellen szexuális zaklatás vádjával azóta, hogy a The New York Times és a The New Yorker 2017-es riportjai feltárták szexuális visszaéléseinek és zaklatásainak történetét, amikor hollywoodi befolyását kihasználva fiatal nőket zaklatott szexuálisan.

Weinstein akkoriban Hollywood egyik legbefolyásosabb embere volt, olyan filmek gyártásában vett részt, mint a Ponyvaregény, a Shop-Stop és a Szerelmes Shakespeare. A leleplezések hatására a nők nyilvánosan elkezdtek beszélni a szexuális visszaélések és zaklatások elterjedtségéről, ami a #MeToo mozgalom kialakulásához vezetett.

Az ügyvédek szerint üzleti alapon, konszenzus alapján történtek meg az aktusok

A New York-i perhez hasonlóan a Los Angeles-i perben is azt állították az ügyészek, hogy Weinstein Hollywood befolyásos személyisége volt, aki arra használta befolyását, hogy nőket magánjellegű találkozókra csábítson, bántalmazza őket, majd elhallgattassa őket.

A tárgyaláson Weinstein vádlói − egy modell, egy táncosnő, egy masszőr és Siebel Newsom − részletes vallomást tettek, miután mindannyiukat arra kérték, hogy meséljék el az események részleteit, adjanak tájékoztatást a producerrel évekkel ezelőtt történt találkozóikról, és magyarázzák el, hogyan reagáltak az állítólagos bántalmazásokra.

Weinstein ártatlannak vallotta magát, a védőügyvédei azt állították, hogy a vádak kitaláltak, vagy az aktusok konszenzusos alapon történtek a filmproducerrel való „üzleti kapcsolat” részeként.

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

