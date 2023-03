„Szép lassan megölnek minket” – az ukrán és az orosz hadsereget is kivéreztették Bahmutnál

A The New York Times és a The Wall Street Journal is helyszíni riportot készített nemrég az ukrajnai háború húsdarálója, Bahmut közelében. Mindkét lap arra a következtetésre jutott, hogy az ukrán hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett el a város védelmében, és ez hosszú távon még nagyon sokba kerülhet. A városi harcászat azonban az orosz oldalon is jelentős veszteségekkel járt – bár az is igaz, hogy Oroszországnak nagyobb tartalékai vannak ezen a téren.

Az utóbbi napokban írtunk arról, hogy több hónapnyi harc után az ukránok végül feladhatják Bahmut városát. A településnél az oroszok házról házra nyomultak előre az utóbbi hónapokban, mostanra viszont egyre tarthatatlanabb a helyzet a városban. A legfrissebb hírek szerint az ukrán hadsereg már meg is kezdett egy szervezett, taktikai szintű visszavonulást a városban, és a Bahmutka folyó nyugati partjára húzódtak vissza.

A The New York Times most arról számolt be, hogy szombat reggel az ukrán rohamosztagok még egy nagyobb ellentámadást indítottak a városban, amihez a tüzérségtől is segítséget kaptak. Az amerikai lap szerint a Bahmutban szolgálatot teljesítő ukrán parancsnokok is tisztában vannak azzal, hogy ki vannak téve a bekerítés veszélyének,

ennek ellenére továbbra sem akarják feladni a várost – holott lehet, hogy stratégiailag jobban járnának, ha így tennének.

A The New York Times szerint Bahmutnak viszonylag kis stratégiai jelentősége van. Korábban írtunk arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai tisztviselők közt is nézeteltérés van azzal kapcsolatban, hogy mi mindent érdemes feláldozni ezért az egy kelet-ukrajnai városért.

„Biztos vagyok benne, hogy Bahmut kitart. Elég erőnk van ahhoz, hogy visszaszorítsuk az ellenséget a városban” – ezt mondta a NY Timesnak az egyik ukrán ezredes. Hozzátette azt is, hogy sok minden múlik azon, milyen parancsot kapnak felülről: azt, hogy meg kell tartaniuk a várost bármi áron, vagy azt, hogy minél nagyobb veszteséget kell okozniuk az oroszoknak.

Az amerikai lap szerint a bahmuti csata legfőbb tétje inkább az, hogy az orosz vagy az ukrán hadsereg morzsolódik-e fel a nagy veszteségeket okozó városi harcászatban. A lap riporterei a helyszínen arra utaló jeleket láttak, hogy az ukrán fél jelentős emberveszteségeket szenvedett el, és a túlélők is rendkívül kimerültek abban, hogy végigharcolták a telet.

„Meg kell tudniuk az igazságot: szép lassan megölnek minket”

Az amerikai lap munkatársai egy Bahmut-közeli településig, Csasziv Jarig tudtak eljutni. A településen már arra készülnek, hogy Bahmut után őket is eléri a front: nagyon sokan elmenekültek, miközben az ukrán fegyveresek újabb védelmi állásokat építettek ki a környező domboknál. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az ukrán tüzérség lőszerhiánnyal küszködik (amiről ebben a cikkben írtunk bővebben a minap).

Az oroszok elsősorban a Wagner-csoport zsoldosainak köszönhetően tudnak előrenyomulni. Az ukránok szerint a Wagner az első hullámokban a börtönökből szabadult és kényszersorozott katonákat küldi támadni, majd amikor ők kifárasztották a védőket, akkor jönnek az igazán jól felszerelt és kiképzett hivatásosok. Ezzel a taktikával több alkalommal is sikerült megtörniük egy-egy ukrán egység védekezését.

Az ukrán parancsnokok mindemellett azt állítják, hogy Bahmutnál érzékeny veszteséget okoztak az orosz hadseregnek és azon belül a Wagnernek is. Azonban azt is kénytelenek voltak elismerni, hogy ők maguk is óriási veszteségeket szenvednek, és egyszerűen kimerültek Bahmut védelmében.

Kimerültünk. Meg kell tudniuk az igazságot: szép lassan megölnek minket

– ismerte el az egyik ukrán katona a The New York Timesnak.

A WSJ szerint Oroszország elérte a célját Bahmutnál

A The Wall Street Journal – amelynek újságírói szintén csak Csasziv Jarig jutottak el – a saját riportjában szintén arról írt, hogy az ukrán védők valóban nagyon súlyos veszteségeket okoztak az oroszoknak Bahmutnál, de drága árat fizettek érte ők maguk is.

A lap emlékeztetett, hogy korábban Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője azt mondta, elsősorban nem az a céljuk, hogy Bahmutot elfoglalják, hanem az, hogy felőröljék az ukrán hadsereget.

A WSJ úgy véli, hogy ez meg is történt Bahmutban. Ukrajna a legjobb egységeit küldte a város védelmére, és hiába szenvedtek számarányosan kisebb veszteséget, mint az oroszok, a legtapasztaltabb katonáik maradtak ott a bahmuti húsdarálóban – miközben velük szemben az oroszok többségében kiképzetlen vagy a börtönökből a hadseregbe verbuvált embereket veszítettek.

Az amerikai lap szerint sok ukrán egység felőrlődött az ukrán harcokban. Ezt példázza az is, hogy az egyik ukrán század parancsnoka arról beszélt a WSJ-nek, hogy a Wagner-csoport akkor tudta megfutamítani őket, amikor a szárnyukat védő, zömében gyengén képzett katonákból álló zászlóalj egyszerűen otthagyta a saját állásait (az ukrán parancsnokok szerint a Wagner az utóbbi hónapokban tudatosan törekedett arra, hogy a gyengébb egységeket kimerítse).

A WSJ szerint a Bahmutnál elszenvedett ukrán veszteségek különösen akkor lesznek érezhetőek, ha Ukrajna idén tavasszal megpróbálja visszafoglalni területeit egy nagy ellentámadással. Ezt erősítette meg az is, amit az egyik ukrán katona mondott a lapnak. „A háborút nem az a fél nyeri, amelyik több területet foglal el, hanem az, amelyik megsemmisíti az ellenfele fegyveres erejét. Itt egyszerűen túl sok offenzív potenciált használunk fel, amire nagy szükség lenne akkor, ha Ukrajna fekete földje felszárad” – fogalmazott a katona.

Az oroszoknak sem maradt erejük több offenzívára

A bahmuti harcok következtében azonban az oroszok támadó potenciálja is jelentősen megcsappant. A Wagner súlyos veszteségeinek például már az orosz hátországban is híre ment, és most már az elítéltek is kétszer meggondolják, hogy az amnesztiáért cserébe vállalják-e a fegyveres szolgálatot.

A Wagner is kezd kifogyni az emberekből. Ezt [a veszteségarányt] ők sem tudják fenntartani. Még Oroszországban sem találnak ennyi olyan embert, aki kész öngyilkosságot elkövetni a mi földünkön

– fogalmazott ezzel kapcsolatban az egyik ukrán parancsnok.

Ráadásul Bahmut még az óriási veszteségek ellenére is az a hely, amelyet az orosz fél sikertörténetként próbál meg eladni. A front többi pontján még ekkora sikert sem értek el az orosz támadások: a frontról érkező jelentések szerint néhol egyenesen katasztrofális vereségbe futott bele az agresszor.

A háború fejleményeit hétfőn is percről percre közvetítjük, ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Ukrán katonák Bahmutnál. Fotó: Reuters)