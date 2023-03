Már Harry herceg és Meghan Markle térfelén pattog a labda

Harry és Meghan meghívást kapott a király koronázására – jelezte szóvivőjük, annak ellenére, hogy a Buckingham-palotával feszültségek alakultak ki a herceg leleplezései miatt. Azt azonban nem voltak hajlandóak azonnal elárulni, hogy az uralkodó olajág-ajánlatát elfogadja-e a pár, akik nyilvánosan összevesztek a királyi házzal.

A fejlemény azután következett be, hogy a sussexi herceg azt mondta, hogy mindig is másnak érezte magát, mint a családja többi tagja – és hogy az édesanyja is így érezte – egy fizetős, élőben közvetített beszélgetés során, amelyet Máté Gábor trauma-szakértővel és szerzővel folytatott.

A héten újra megindultak a találgatások arról, hogy a sussexi herceg és hercegné meghívást kap-e a király május 6-i koronázására, miután arra kérték őket, hogy „ürítsék ki” brit otthonukat – írja a Sky News.

A Windsor kastélyhoz közeli Frogmore Cottage elhagyására vonatkozó kérés Harry Spare című önéletrajzának megjelenése után érkezett, amelyben fanyalogva nyilatkozott családjáról, és Károly jelentős dorgálásnak tekintette fiát, aki 2020-ban az Egyesült Államokba költözött.

Harry herceg a nemrég megjelent könyvében, illetve a netflixes sorozatukban is bővebben beszámolt arról, hogyan romlott meg a viszonya a családjával, ami talán a legnagyobb veszteségként könyvelhető el. Felelevenítette például azt a pillanatot, amikor 2020 januárjában a bátyja, Vilmos herceg üvöltözött vele, ahogy az édesapja, III. Károly is valótlan dolgokat vágott a fejéhez azon a találkozón a Sandrigham-házban, ahol a család összegyűlt, hogy megbeszéljék, mi legyen a herceggel a jövőben – és kezdetben nem az volt a terv, hogy feleségével, Meghan Markle-lal együtt csapot-papot hátrahagyva elmennek.

Mint azt a Harry & Meghan című szériában kifejtette, nejével már 2018-ban azt tervezték, hogy külföldre költöznek, és onnan látják el hivatalos teendőiket. Előbb Új-Zéland, majd Dél-Afrika és Kanada merült fel, azonban minden elhatározásukat nyilvánosságra hozták a „palotabeli források” – a herceg szerint a családtagjai sajtóirodája.

A koronázás menete

A Buckingham-palota nyilvánosságra hozta a III. Károly király koronázása alkalmából rendezett háromnapos ünnepség részleteit. Május 6-án első lépésként Károly király és felesége, Kamilla királyné a Buckingham-palotából a westminsteri apátságba vonul át, ahol lezajlik a koronázás. Ezt követően a királyi család többi tagjával együtt visszatérnek a palotához egy díszfelvonulás keretében, ahol a Buckingham-palota erkélyén üdvözlik a tömeget.

Másnap, május 7-én egy nagyszabású koronázási koncert veszi kezdetét a London nyugati határán lévő windsori kastélyban.

Emellett az Egyesült Királyság egész területén utcabálokat rendeznek. Május 8-án, hétfőn pedig országszerte rendkívüli munkaszüneti napot tartanak, amit Rishi Sunak brit miniszterelnök már tavaly novemberben bejelentett.

Harry korábban az ITV-ben Tom Bradbynek nyilatkozott egy interjúban, és itt fejtette ki, hogy

BOCSÁNATKÉRÉST VÁR KÁROLYTÓL ÉS VILMOSTÓL, CSAK EBBEN AZ ESETBEN MEGY EL.

Csavar még a dologban, hogy Harryék fia, a kis Archie épp a koronázás napján lesz négyéves, ez is az utazás ellen szól. Egy forrás szerint valószínűleg a következő hetekben megbeszéléseket folytat majd a két fél, de az nem valószínű, hogy a király bármiért is bocsánatot kérne.

