Riasztó ütemben terjed egy halálos gombafaj Amerikában

A Candida aurist 2009-ben azonosították Ázsiában, az Egyesült Államokban 2016-ban jelent meg. A fertőzések száma az országban 2020 és 2021 között 95 százalékkal nőtt – számolt be a Sky News.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) kutatói arról számoltak be, hogy a Candida auris vagy C. auris nevű élesztőgomba súlyos betegséget okozhat a legyengült immunrendszerű embereknél.

A potenciálisan halálos gombafaj rendkívül gyorsan terjed és egyre ellenállóbb a gombaellenes szerekkel szemben. Waleed Javaid, a New York-i Mount Sinai kórház járványügyi szakértője szerint aggasztó a helyzet.

De nem akarjuk, hogy azok az emberek, akik látták a The Last Of Us-t, azt higgyék, hogy mindannyian meg fogunk halni