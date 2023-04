Több mint 100 ember meghalt, 1100-an megsérültek Szudánban

Az afrikai országban egy félkatonai szervezet, Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) kísérelt meg puccsot szombaton, és emiatt az országban polgárháborús helyzet alakult ki. Vasárnap a szudáni hadsereg már a légierőt is bevetette a milicisták ellen, és a fővárosban, Kartúm irányításáért még mindig zajlik a küzdelem.

A BBC hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjjel is folytatódtak az RSF és a kormányerők közti összecsapások Kartúmban, miközben a polgári lakosság igyekszik menedéket keresni. Mindkét fél azt állítja, hogy irányítja a főváros legfontosabb pontjait.

A valós helyzetről egyelőre nincsenek független és megbízható értesülések, de a Reuters hírügynökségnek nyilatkozó szemtanúk arról számoltak be, hogy a szudáni hadsereg vasárnap óta – amikor a légierő lecsapott a milicisták katonai bázisára – fokozatosan szorítja vissza a felkelőket.

Mindeközben egy, az országban működő orvosi szakszervezet arról számolt be, hogy

A harcoknak már legalább 100 halálos áldozata van.

E becslés szerint legalább 56 halálos áldozat civil volt, és legalább „több tucat” embert veszítettek a két oldal fegyveresei, valamint legalább 600 sérült lehet. Egy másik, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közölt becslésben az áll, hogy eddig legalább 83 halálos áldozatról és 1100 sérültről lehet tudni. Ők azt is elmondták, hogy a halottak közt van az ENSZ Világélelemezési Programjának három alkalmazottja is (a szervezet időközben felfüggesztette működését az országban).

Vasárnap éjjel egy ideiglenes tűzszünet lépett életbe azért, hogy a sebesülteket evakuálhassák, de még az sem egyértelmű, hogy ebben miként tudtak megállapodni a felek.

