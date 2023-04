Mentőakcióra készül a TEK, magyar állampolgárokat kell evakuálni Szudánból

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel arról számolt be, hogy a polgárháborúba sodródott Szudánból már tizennégy magyar és negyvennyolc külföldi állampolgárt menekítettek ki, akik búvárkirándulás céljából voltak az afrikai ország partjainál.

A tárcavezető elmondta: Szudánban jelenleg nyolc magyar állampolgár tartózkodik, akikkel elmondása szerint folyamatos kapcsolatban állnak, és arra készülnek, hogy amint a biztonsági körülmények adottak lesznek, őket is evakuálják. Hozzátette: a magyar kormány kapcsolatban van azokkal az országokkal, amelyeknek szintén vannak állampolgáraik Szudánban, és amennyiben valamelyik ország evakuációs művelete megkezdődne, a többi nemzet tagjai is számíthatnak a segítségre.

A TEK is közbelép

A Terrorelhárítási Központ a belügyminiszter feladatszabása alapján – a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény felhatalmazása szerint – felkészült, és készen áll arra, hogy a fegyveres konfliktusban Kartúmban rekedt magyar állampolgárok kimenekítését megkezdje – írta közleményében a TEK. Hozzátették:

A TEK speciális műveleti egysége jelen pillanatban a Szudánba történő berepülés és a Kartúmban történő leszállás engedélyezésére vár.

Mint megírtuk, április közepén ismét kiújultak a harcok a 2021-es puccskísérlet óta hatalmon lévő két rivális tábornok és az általuk irányított milíciák között. A krízis alatt már több mint négyszázan vesztették életüket, több ezren pedig megsebesültek. A harcokban még az EU szudáni nagykövete is megsérült – az egyébként ír nemzetiségű Aidan O’Harát otthonában támadták meg –, a konfliktusban pedig a Kreml magánhadseregének is tartott Wagner-csoport is érintett.

A szemben álló felek, a szudáni hadsereg, illetve a velük harcoló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) pénteken 72 órás tűzszünetben állapodtak meg a ramadánt lezáró ünnep idejére, ugyanakkor a béke még messze lehet.

(Borítókép: Kartúm, Szudán fővárosa 2023. április 15-én. Fotó: Instagram Lostshmi / Reuters)