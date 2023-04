Károly király megfúrta II. Erzsébet bosszúját

Harry herceg a bíróságon elmondta, hogy III. Károly aláásta a néhai királynő tervét, hogy beperelje a News UK-t. Az akkori walesi herceg azért avatkozott be, mert azt akarta, hogy a The Sun támogassa az ő és Kamilla jövőbeli uralkodását.

II. Erzsébet királynő személyesen fenyegette meg Rupert Murdoch médiavállalatát jogi eljárással egy telefonhackelés miatt, csakhogy erőfeszítéseit az akkori Károly herceg aláásta − hangzott el a legfelsőbb bíróságon.

Harry herceg elmondta, hogy apja azért avatkozott be, mert biztosítani akarta, hogy a The Sun támogassa trónra lépését és Kamilla trónörökösnői szerepét, és „konkrét hosszú távú stratégiája volt arra, hogy a médiát maga mellett tartsa, amikor eljön az idő” − írta meg a The Guardian.

Sussex hercege kedden tette ezeket az állításokat a News Group Newspapers ellen folyó jogi eljárásának részeként. Az ügy a brit királyi család magas rangú tagjai és a bulvárlapok közötti alkukat leplezi le.

A botrány 2005 és 2007 között bontakozott ki a brit királyi család hangpostájának lehallgatása körül, amelyet egy, a News of the World újságírójának dolgozó magánnyomozó folytatott. Ez volt az előzménye a News International szélesebb körű telefonhackelési botrányának, amely 2009-ben bontakozott ki, és 2011-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy lehallgatás sokkal szélesebb körben történt. A rendőrségi nyomozás kudarcai 2011-ben a szélesebb körű botrány részévé váltak.

2017-ben Harry herceg úgy döntött, hogy bocsánatkérést követel a Murdoch-féle News UK-tól a telefonhackelés miatt, és ehhez megkapta II. Erzsébet királynő és a bátyja támogatását. A beadványában ez állt: „Vilmos nagyon megértő és támogató volt, és egyetértett azzal, hogy ezt meg kell tennünk. Ezért azt javasolta, hogy kérjek engedélyt a nagyitól. Ezt meg is kaptam.”

(Borítókép: Károly király 2023. március 31-én. Fotó: Phil Noble / AFP)