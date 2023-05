Döntött a bíróság: Donald Trump szexuális zaklatást követhetett el

A hat férfiból és három nőből álló szövetségi esküdtszék a 76 éves Donald Trumpot rágalmazásban is felelősnek találta, amiért októberben a Truth Social nevű közösségi oldalán közzétett egy nyilatkozatot, amelyben „teljes átverésnek”, illetve „hoaxnak és hazugságnak” nevezte az ügyet. Az esküdtszék megállapította, hogy Carrollnak sikerült bizonyítania, hogy Trump szexuálisan zaklatta őt, de elutasították azt a vádat, hogy megerőszakolta volna − írta meg a The New York Times.

Az esküdtszék a 79 éves Carrollnak összesen 5 millió dollár kártérítést ítélt meg. Bár az utóbbi években több mint egytucatnyi nő vádolta meg a volt elnököt szexuális visszaéléssel, ő mindig is tagadta ezeket az állításokat.

Carroll ügye az első ilyen jellegű állítás, amely sikeresen az esküdtszék elé került.

A nő vádjai szerint az akkor még ingatlanbefektetőként ismert Donald Trump állítólag azt mondta neki, hogy ajándékba ruhát akar venni a barátnőjének, ezért megkérte Carrollt, hogy próbáljon fel egy csipkés bodyt. Amikor az újságíró hátrament a próbafülkékhez, Trump a falhoz szorította, a ruhája alá nyúlt, és lehúzta a harisnyáját. Állítása szerint ezután a férfi megerőszakolta, amíg végül a nőnek sikerült kitörnie a szorításából.

Az esküdtszék egyhangú döntése háromórás tanácskozás után született meg a manhattani szövetségi kerületi bíróságon.

A döntés azonban polgári jogi és nem büntetőjogi ügyben született,

ami azt jelenti, hogy Donald Trumpot nem ítélték el bűncselekményért, és nem kell börtönbüntetésre számítania.

Nem biztos, csak nagyon valószínű

A manhattani szövetségi bíróságon most véget ért per középpontjában álló vád egy klasszikus büntetőügynek tűnik – témája egy luxusáruház öltözőjében elkövetett állítólagos szexuális zaklatás.

A kilenc New York-i esküdtnek azonban nem arról kellett döntenie, hogy Donald J. Trump volt elnök bűnös-e abban, hogy megerőszakolta E. Jean Carroll írónőt, ahogyan azt a nő vallomása szerint a férfi tette az 1990-es évek közepén. Büntetőjogi vádat ugyanis soha nem emeltek ellene. Ehelyett Carroll beperelte Trumpot testi sértésért és rágalmazásért.

Ez azt jelenti, hogy az esküdtszéknek Trump „felelősségét” kellett megállapítania – azt, hogy Trump jogilag felelős-e azért, hogy Carroll ellen olyan dolgot követett el, amely megfelel New York állam jogrendjében a testi sértés definíciójának.

Az esküdtek kedden nem sokkal dél előtt kezdték meg a tanácskozást, és az ítéletüknek egyhangúnak kellett lennie. Ahhoz, hogy Trumpot felelősnek találják a testi sértésért, Carrollnak a büntetőeljárás „minden kétséget kizáróan” normájánál alacsonyabb követelményt kell teljesítenie. Ez azt jelenti, hogy az esküdteknek úgy kell vélniük: a „bizonyítékok túlnyomó része” alátámasztja Carroll állítását, miszerint Trump megerőszakolta, szexuálisan zaklatta, vagy akarata ellenére megérintette.

Vagyis a most született ítélet lényegében azt mondja ki: az esküdtek szerint a vádak nagyobb valószínűséggel igazak, mint valótlanok.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.