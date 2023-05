Bejelentette a NATO: újabb katonákat küldenek Koszovóba

A minap írtunk arról, hogy zavargások kezdődtek Koszovóban. Az erőszakos demonstrálók a Kosovo Force (KFOR) magyar katonáit is megtámadták, többen is megsérültek. A sérült magyar békefenntartók egy része kedd délután tért vissza Magyarországra.

Kedden először a NATO nápolyi székhelyű parancsnoksága számolt be arról, hogy újabb egységeket küldenek Koszovóba a zavargások miatt.

according to their mandate based upon UN Security Council Resolution 1244 of 1999. pic.twitter.com/9Dn0DbvyA4 — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) May 30, 2023

Az országba most azt a gyorsreagálású, hét napon belül bevethető egységet küldik be, amely eddig is készenlétben volt. Helyettük pedig egy másik egységet – egy többnemzetiségű zászlóaljat – magasabb fokú készenlétbe helyeznek, felkészülve arra az eshetőségre, hogy a konfliktus még tovább eszkalálódhat – közölték.

700 katona megy Koszovóba

A nápolyi parancsnokság közleményének megjelenése után Jens Stoltenberg, a katonai szövetség főtitkára is sajtótájékoztatót tartott, és a Sky News szerint ismertette, hogy 700 katonát küldenek az országba. Arról is beszélt, hogy egy zászlóaljat valóban készültségbe helyeztek. Leszögezte: a NATO egységei minden szükséges lépést megtesznek azért, hogy fenntartsák a békét Koszovóban.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az országba küldött, valamint tartalékba helyezett katonák között magyarok is vannak-e.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány órája még arról beszélt, hogy nem született döntés ebben az ügyben. Most azzal kapcsolatban, hogy a fenti döntés magyar katonákat is érint-e, kérdéseket küldtünk a Honvédelmi Minisztériumnak, valamint a külügynek is. Amennyiben válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az EU igyekszik lehűteni a kedélyeket

Mindeközben az AFP hírügynökség szerint Josep Borrell, az EU külpolitikai és biztonságpolitikai képviselője kedden közölte, hogy beszélt Albin Kurti koszivói miniszterelnökkel és Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is.

Mindkettejüket arra kérte, hogy tartózkodjanak a konfliktus további eszkalálásától, és tegyenek azonnali lépéseket a deeszkaláció érdekében. A koszovói rendőrségnek fel kell függesztenie a rendőri műveleteket az észak-koszovói települések önkormányzati épületeinél, a koszovói szerbeknek pedig tartózkodniuk kell a további megmozdulásoktól – tette hozzá Borrell.

Hasonló üzenetet fogalmazott meg később a sajtótájékoztatón Stoltenberg is: arra kérte a feleket, hogy tegyenek lépést a deeszkaláció érdekében, valamint tartózkodjanak a „további felelőtlen viselkedéstől”, és térjenek vissza az EU közvetítésével zajló tárgyalásokhoz azért, hogy normalizálódhasson a viszonyuk.