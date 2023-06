Soha nem látott részletek láttak napvilágot Jeffrey Epstein haláláról

Két héttel azelőtt, hogy véget vetett az életének, Jeffrey Epstein a manhattani börtöncellája sarkában ült, kezét a fülére tapasztva, kétségbeesetten próbálta elnyomni a folyton járó WC hangját.

Epstein izgatott volt és képtelen volt aludni. A börtön tisztviselői a The Associated Press által most megszerzett feljegyzések alapján folyamatosan megfigyelték. „Gyávának” nevezte magát, és arra panaszkodott, hogy nehezen alkalmazkodik a rácsok mögötti élethez, miután 2019 júliusában letartóztatták emberkereskedelem vádjával.

Az egykori üzletember akkoriban pszichológiai megfigyelés alatt állt egy néhány nappal korábbi öngyilkossági kísérlete miatt, amelynek következtében zúzódások és karcolások keletkeztek a nyakán. Epstein azonban még a 31 órás megfigyelés után is kitartott amellett, hogy nem volt öngyilkos hajlamú, és azt mondta a börtön pszichológusának, hogy „csodálatos élete” van, és „őrültség lenne” véget vetnie annak.

2019. augusztus 10-én Epstein meghalt. Közel négy évvel később az AP az információszabadságról szóló törvény alapján több mint 4000 oldalnyi, Epstein halálával kapcsolatos dokumentumot kapott meg az Egyesült Államok szövetségi börtönügyi hivatalától. Az iratok tartalmazzák az Epstein öngyilkosságához vezető események részletes pszichológiai rekonstrukcióját, valamint az egészségügyi kórtörténetét, az ügynökség belső jelentéseit, e-maileket és egyéb feljegyzéseket.

Soha nem lehetett ilyen részletesen látni a történteket

Az AP által csütörtökön megszerzett dokumentumok együttesen az eddigi legteljesebb beszámolót nyújtják Epstein fogva tartásáról és haláláról, valamint annak zavaros utóéletéről. A feljegyzések segítenek eloszlatni az Epstein öngyilkosságát övező számos összeesküvés-elméletet, és kiemelik, hogy a Börtönügyi Hivatal alapvető hibái − beleértve a súlyos létszámhiányt és az alkalmazottak által elkövetett szabálytalanságokat − hogyan járultak hozzá Epstein halálához.

A dokumentumok betekintést nyújtanak Epstein 36 napos börtönbüntetése alatt tanúsított viselkedésébe is, beleértve azt a korábban nem közölt kísérletét, hogy postai úton kapcsolatot létesítsen egy másik nagy hírű pedofil bűnözővel, Larry Nassarral, az amerikai tornászcsapat orvosával, akit több sportoló szexuális zaklatásáért ítéltek el.

Epstein Nassarnak írt levelét hetekkel Epstein halála után a börtön postázójában találták meg a feladónak visszaküldve. „Úgy tűnt, hogy ő adta fel, és visszaküldték neki” − írta a nyomozó, aki megtalálta a levelet, e-mailben a börtön egyik tisztviselőjének. „Nem vagyok benne biztos, hogy fel kell-e bontanom, vagy át kell-e adnunk valakinek?”. Maga a levél nem szerepelt az AP-nek átadott dokumentumok között.

Epstein a halála előtti éjszakán az ügyvédjeivel tartott megbeszélésről azzal az ürüggyel mentette ki magát, hogy telefonálnia kell a családjának. Az egyik egységvezető feljegyzése szerint Epstein azt mondta a börtön egyik alkalmazottjának, hogy az édesanyját hívja fel, aki akkor már 15 éve halott volt. Halála miatt a Büntetés-végrehajtási Hivatal fokozott ellenőrzése alá került, és az ügynökség 2021-ben bezárta a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Központot.

Egy keltezés nélküli, de Epstein halála után küldött belső feljegyzés a börtönben felmerült problémákat „a súlyosan csökkentett személyzeti létszámnak, a nem megfelelő vagy hiányzó képzésnek, valamint a nyomon követés és felügyelet hiányának” tulajdonította. Az emlékeztető részletesen ismerteti a Büntetés-végrehajtási Hivatal által az Epstein öngyilkossága miatt feltárt hiányosságok orvoslására tett lépéseket is, beleértve azt, hogy a felügyelőknek meg kell vizsgálniuk a biztonsági felvételeket, hogy biztosítsák, a tisztviselők elvégezték a cellák előírt ellenőrzését.

Epstein ügyvédje, Martin Weinberg szerint a létesítményben fogva tartott emberek „olyan középkori fogva tartási körülményeknek voltak kitéve, amelyeknek egyetlen amerikai vádlottnak sem lett volna szabad alávetni”.

Hazudtak a börtönőrök

Az Epstein öngyilkosságának éjszakáján az őrzésével megbízott dolgozókat, Tova Noelt és Michael Thomast azzal vádolták, hazudtak a börtön nyilvántartásában, hogy úgy tűnjön, mintha elvégezték volna az előírt ellenőrzéseket, mielőtt Epsteint élettelenül találták. Epstein cellatársa nem tért vissza az előző napi bírósági meghallgatás után, és a börtön tisztviselői elmulasztottak egy másik rabot betenni hozzá, így Epstein egyedül maradt.

Az ügyészek azt állították, hogy az őrök Epstein cellájától mindössze 4,6 méterre ültek az íróasztaluknál, bútorokat és motorkerékpárokat vásároltak az interneten, és ahelyett, hogy 30 percenként az előírt köröket megtették volna, az egység közös helyiségében sétálgattak.

A vádirat szerint egy kétórás időszak alatt mindketten úgy tűntek, mintha aludtak volna. Noel és Thomas beismerte a naplóbejegyzések meghamisítását, de a szövetségi ügyészekkel kötött megállapodás értelmében elkerülték a börtönbüntetést. A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepel néhány ilyen napló másolata, az őrök utólag elhelyezett aláírásaival.

Az igazságügyi minisztérium főfelügyelőjének másik vizsgálata még folyamatban van. Epstein 2019. július 6-án érkezett a Központi Büntetés-végrehajtási Intézetbe. 22 órát töltött a börtön fő részlegében, mielőtt a tisztviselők áthelyezték a speciális elhelyezési egységbe.

Korábban is kísérelt meg öngyilkosságot

Epstein később azt mondta, feldühítette, hogy narancssárga kezeslábast kellett viselnie, amely a speciális lakókörzetben lévő rabok számára elő van írva, és panaszkodott, hogy úgy kezelték, mintha „rossz fiú”" lenne, annak ellenére, hogy jól viselkedett a rácsok mögött.

Az első egészségügyi vizsgálaton a 66 éves férfi elmondta, hogy az előző öt évben több mint 10 női szexuális partnere volt. Az orvosi feljegyzések szerint alvási apnoe, székrekedés, magas vérnyomás, derékfájás és prediabétesz volt nála megállapítható, és korábban már kezelték klamídiával.

Epstein tett néhány kísérletet arra, hogy alkalmazkodjon a börtönkörnyezethez, derül ki a feljegyzésekből. Feliratkozott kóser étrendre, és ügyvédjén keresztül közölte a börtön tisztviselőivel, hogy engedélyt kér a szabadtéri testmozgásra. Két nappal azelőtt, hogy holtan találták, Epstein 73,85 dollár értékben vásárolt a börtönkasszából, többek között egy AM/FM rádiót és fejhallgatót. Halálakor 566 dollár maradt a számláján.

Epstein kilátásai tovább romlottak, amikor a bíró 2019. július 18-án elutasította az óvadék letételét − ezzel prognosztizálva, hogy Epstein a tárgyalásig vagy akár tovább is bezárva marad. Ha elítélik, akár 45 év börtönbüntetés is várhatott volna rá. Négy nappal később Epsteint a cellája padlóján találták meg egy lepedőből kihasított csíkkal a nyakában.

Ezt még túlélte. Sérülései miatt nem kellett kórházba szállítani. Öngyilkossági megfigyelés alá helyezték, később pedig pszichiátriai megfigyelés alá. A börtönőrök naplókban jegyezték fel, hogy megfigyelték, amint „az ágy szélén ülve, gondolataiba merülve és fejét a falnak támasztva” ült.

Valószínűleg egész hátralévő életét börtönben töltötte volna

Epstein frusztrációját fejezte ki a börtön zajával és az alváshiányával kapcsolatban. A Központi Büntetés-végrehajtási Intézetben töltött első néhány hetében Epstein nem kapta meg az alvási apnoe miatt szükséges légzőkészülékét, amelyet használt. Aztán a cellájában lévő WC meghibásodott.

„Még mindig ugyanabban a cellában van, ahol a WC elromlott” − írta a börtön vezető pszichológusa másnap egy e-mailben. „Kérjük, hogy helyezzék át a szomszédos cellába, mivel a WC még mindig nem működik”.

Egy nappal azelőtt, hogy Epstein véget vetett az életének, egy szövetségi bíró mintegy 2000 oldalnyi dokumentumot kapott kézhez az ellene folyó szexuális visszaélési ügyben. Ez a fejlemény, ahogy a börtön tisztviselői megfigyelték, tovább rontotta Epstein korábban még emelkedett hangulatát.

Ez, valamint a társas kapcsolatok hiánya és „a gondolat, hogy esetleg börtönben tölti a hátralévő életét, valószínűleg hozzájárult Epstein öngyilkosságához” − írták a tisztviselők.