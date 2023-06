Nem várt helyről kapott kritikát Soros György

A Donald Trump ügyvédjeként is ismert Dershowitz a The Jerusalem Post című lapban írt véleménycikket, amelyben azt írta:

nem érti, hogy sok zsidó miért veszi védelmébe az anticionista Soros Györgyöt, aki sosem volt barátságos a zsidó néppel szemben.

Alan Dershowitz a cikkben felidézte, hogy Elon Musk nemrég Auschwitzről szerzett tapasztalatait is alapul véve fogalmazott meg egy kritikát Soros Györggyel szemben. Mint írja, ezután volt olyan véleménycikk, amelyben azt írták, hogy Musk támadásával szemben minden zsidónak ki kell állnia a magyar felmenőkkel rendelkező milliárdos mellett.

A jogászprofesszor azt írta, hogy szerinte Soros nem érdemel védelmet, és Muskot hamisan vádolták meg antiszemitizmussal az eset után (többek közt az Amerikai Zsidó Bizottság (ADL) és az izraeli külügyminisztérium is megfogalmazta ezt a vádat). Szerinte nem azt kell figyelembe venni, hogy Soros és Musk milyen származású, hanem a tényeket, és azt, hogy korábban mit csináltak.

Dershowitz idézte Farley Weiss, a The National Council of Young Israel nevű szervezet volt elnökének véleményét is cikkében, aki azt írta:

Soros védelmezői mindenféle, a milliárdossal szembeni kritikát lehurrognak, azt állítva, hogy azok antiszemita jellegűek, mert Soros zsidó. De senki sem pénzelt annyi destruktív támadást Izraellel és az amerikai zsidó közösséggel szemben, mint Soros. Ő még a legjobb esetben is egy öngyűlölő zsidó, és nem szabadna elnézően bánni vele a származása miatt.

„Soros más, mint a Rotschildok, visszaél a zsidóságával”

Dershowitz mindehhez azt is hozzátette, hogy szerinte Soros elsősorban a progresszívek szemében rontja Izrael képét, és nagy szerepet játszott abban, hogy két nagy nemzetközi jogvédő szervezet, a Human Rights Watch és a J Street is egyoldalúan Izraellel szembeni álláspontokat fogalmazott meg az utóbbi években (leginkább a palesztin kisebbség helyzetét illetően). Szerinte mindkét szervezetet Soros György emberei fordították át.

Hozzáfűzte azt is, hogy Elon Musk – Sorossal ellentétben – nem mutatott ellenségességet sem Izraellel, sem a zsidó néppel szemben, és nem érzi, úgy, hogy antiszemita célzatú lett volna a Sorossal szembeni kritikája. Végül arra is kitért, hogy Sorost világszerte a különféle szélsőjobboldali antiszemiták összefüggésbe hozták az olyan összeesküvés-elméletekkel, miszerint a zsidók irányítják a világot, ahogy ezt korábban a Rotschild családdal is megtették. De szerinte a két eset közt van egy fontos eltérés.

A különbség az, hogy a Rotschildok erős támogatói voltak a zsidó közösségnek és a cionizmusnak. Soros nem elég, hogy nem támogatója, hanem az ellenfele is. Csak azért számít »zsidónak«, mert a szülei azok voltak, és azzal dicsekszik, hogy az anyja antiszemita volt

– írta Alan Dershowitz, hozzáfűzve azt is, hogy szerinte a zsidóknak azt kellene elítélnie, ahogy Soros György visszaél a zsidó örökségével, és azt, amit „a maga nemében szupergonoszként” tesz a világ ellen.