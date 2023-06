Megszólalt az üzletember, aki azért él, mert meggondolta magát

A The Independent beszámolója szerint az üzletember azt mondta, kezdetben a történelmi és tudományos lehetőségek miatt vonzotta, hogy részt vegyen az expedícióban.

Én egy modern kori kalandor vagyok, aki érdekelt abban, hogy feszegessük a határait annak, hogy milyen helyeken járnak az emberek… a Titanic nyilvánvalóan egy ikonikus roncs. Ez egy jó lehetőség az expedícióra, a felfedezésre, ráadásul mindez egy csipetnyi tudománnyal megszórva

– fogalmazott Chris Brown.

A férfi nem részletezte, hogy végül pontosan miért lépett vissza a részvételtől, csak annyit mondott, hogy „biztonsági okokból gondolta meg magát”. Majd azt is mondta (ekkor még ő is abban reménykedett, hogy a Titán utasai megmenthetők – a szerk.), hogy a hangsúlyt most arra kell helyezni, hogy megpróbálják megmenteni az embereket.

Nem biztonságos, sőt veszélyes

Az, hogy a merülőhajó nem volt biztonságos, már korábban is felmerült. Mint megírtuk, David Lochridge, az OceanGate Expeditions tengeri műveletekért felelős igazgatója még 2018-ban írt egy jelentést arról, hogy a merülőhajó egyáltalán nem biztonságos.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok akkor arra következtettek, hogy a bajba jutott csapa tagjai még életben lehetnek. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy az oxigénjük legkésőbb csütörtökön elfogyhat.

Azóta pedig az amerikai parti őrség azt közölte, hogy az eltűnt Titan kutatására küldött egyik távirányítású jármű a kutatási területen belül törmelékmezőt fedezett fel, a tengeralattjáró fedélzetén tartózkodó utasok meghaltak.