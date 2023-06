Óriási bajban az orosz elit, Putyin elhagyhatta Moszkvát

Péntek éjjel a magyar sajtóban elsőként írtunk részletesen arról, hogy egy fegyveres lázadás kezdődött Oroszországban, amelyet egy katonai magáncég, a Wagner-csoport robbantott ki. A Wagner-csoport konvoja jelenleg is Moszkva felé halad: péntek éjjel óta többszáz kilométert tettek meg.

A Wagner vezetője, Jevgenyij Prigozsin azt mondta: a céljuk kizárólag az, hogy megdöntsék az orosz katonai vezetést. Sokan azonban ennek ellenére is katonai puccsként értékelték a történteket. Egy dolog biztos: élet-halál harc zajlik jelenleg Oroszországban.

Lényegében le van fejezve a déli katonai vezetés – mondta az Indexnek Bendarzsevszkij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója úgy összegezte a fejleményeket, hogy a következő 48 óra döntő lesz Prigozsinnak, a Wagner-zsoldoscsoport vezetőjének és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. „Az biztosan leszögezhető: ha ez a lázadás elbukik, akkor is óriási presztízsveszteséget szenved Putyin és rendszere. Ez már belső kihívás, ráadásul Prigozsin az elnök embere volt, neki köszönhette a pályafutását” – mondta.

Ezt a rendszert Putyin akarta

A biztonságpolitikai szakértő arra is rávilágított, bármilyen autokratikus rendszernek a legfőbb veszélyforrása a katonaság – ezt korábban több diktatúra összeomlása is alátámasztotta. „Putyin valószínűleg abból indult ki, hogy a katonai vezetés ellen szüksége volt valakire, aki sakkban tartja a rendszert, és ez Prigozsin szerepe volt. A Wagner-csoportot Putyin nevelte ki.” Bár pénteken még nem volt világos a zsoldoscsoport célja, de szombatra egyértelmű lett, és az elemzések szerint úgy tűnik, mostanra sokkal több esélyük van.

Hetek vagy esetleg hónapok óta tervezhette, hiszen akadálytalanul jutottak át két kiemelten fontos, stratégiai ponton. Ez egyértelműen azt mutatja, ez nem egy magánakció

– emelte ki az elemző, aki azt is hozzátette: Rosztov azért lett ennyire fontos pont a térképen mindenki számára, mert onnan irányítják az ukrajnai hadműveleteket. A várost a Wagner-csoport jelenleg teljesen elfoglalta.

Átállnak-e Prigozsin oldalára?

Bendarzsevszkij Anton úgy véli, a jelenlegi nyilatkozatokból az látszik, hogy az orosz vezetésben nincs komoly átállás. Ám Prigozsinnak a hagyományos támogatói korábban sem az elitben voltak. Sőt, mindig is az elitet bírálta. Tehát a szakértő szerint nem a vezetés állt át az oldalára, hanem maguk a katonák. A Wagner-zsoldoscsoport vezetője úgy állította be magát, mint az egyszerű nép védelmezőjét, és kiállt az egyszerű katonák mellett. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójának állítását megerősíti az is, ha felidézzük, Prigozsin mit válaszolt szombat délelőtt Putyin kijelentéseire:

„Mert nem akarjuk, hogy az ország továbbra is korrupcióban, csalásban és bürokráciában éljen” – hangoztatta.

Bendarzsevszkij Anton az Index megkeresésére azt is leszögezte, hogy Prigozsinnak jelenleg nem túl jók az esélyei, azonban emlékeztetett arra, hogy ez korábban, a 20. század elején a bolsevik forradalomnál is elmondható volt. „Nehéz most megmondani, hogy mi lesz. Az előttünk álló órák döntő fontosságúak. Gondoljunk bele: Moszkva felé az M4-es autópályán katonákkal megpakolt harckocsik vannak, ellenben az orosz hadsereg java Ukrajnában harcol. A zsoldosok ellen átcsoportosításokat kell végezni. Lehet, hogy Ázsia mélyén vannak orosz csapatok, de nem látom azt, hogy azonnal mit tudnak szembeállítani a Wagner-csoporttal.”

Teljesen váratlanul érhette az orosz vezetést a mostani fordulat – emelte ki a szakértő.

Ráadásul ha Prigozsin akciója valóban kihívás lesz az orosz rendszer számára, akkor csak erővel lehet megállítani. „Erre vannak képességei az oroszoknak, de most kétfrontos kihívást kaptak. Valahonnan ezeket az erőket ki kell vonni. Lényegében le van fejezve a déli katonai vezetés, mert azt elfoglalta a Wagner-csoport. A legfelsőbb orosz katonai vezetésnek a parancsai nem jutnak el a frontra. Képzeljük csak el azt a helyzetet, hogy az Ukrajnában harcoló orosz katonák olvassák a híreket, és nem értik, hogy mi történik. Nem tudják, hogy miért harcoljanak, hiszen lehet, holnap már más lesz a vezetés. Ezalatt megindulnak az ukrán erők – az ellentámadásban a fő erőket még nem vetették be –, tehát ott van 9-10 dandár, amelyek, tegyük föl, ebben a demoralizált helyzetben megütik az Ukrajnában harcoló orosz erőket.”

Ha ez egyszerre történik, rendkívül nehéz helyzetben lesz az orosz elit – mondta Bendarzsevszkij Anton.

Továbbá emlékeztetett arra, hogy Prigozsin hivatalosan nem indított háborút Putyin ellen, de feltehetően hatalomváltást szeretne. Prigozsin csapata már új hatalomról beszél.

Vlagyimir Putyin elnöki gépe elhagyta Moszkvát

Szombat délután, moszkvai idő szerint 14.16-kor az orosz elnök hírhedt Il–96-os gépe felszállt Moszkvából – derül ki a FlightRadar adataiból. A gép északnyugati irányba, Szentpétervár felé indult (tehát a zsoldosoktól távolodik – a szerk.), és Tvertől délnyugatra tűnt el a radarról. Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy az orosz elnök is a gépen lenne.

A NEXTA hírcsatorna megjegyezte: Putyinnak Tver közelében is van egy rezidenciája, még az sem kizárt, hogy az orosz elnök oda tart, ha tényleg a repülőn van.

Mindeközben az orosz kormányzat cáfolta, hogy az elnök távozott volna a fővárosból. Dmitrij Peszkov szóvivő a híresztelésekre reagálva azt közölte, hogy

PUTYIN A KREMLBEN FOLYTATJA A MUNKÁT.

Az IL–96 egy különlegesen kialakított gép , amelyről Putyin végszükség esetén akár egy atomcsapásra is ki tudja adni a parancsot.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. febuár 4-én. Fotó: Matthew Stockman / Getty Images)