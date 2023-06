„Soha nem szálltam volna fel a Titanra” – mondta a férfi, aki 13 évesen járt a Titanic roncsainál

Sebastian Harris 13 éves volt, amikor édesapjával lemerült a Titanic roncsaihoz, ezzel ő a legfiatalabb, aki megtette ezt a közel sem hétköznapi utat. Harris szerint a Titan abszolút nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, és ez a mentést is megnehezítette volna. A tragédia több tanulsággal is szolgálhat azoknak, akik hasonló extrém útra vállalkoznak.

„Soha nem szálltam volna fel a Titanra. A Mir tengeralattjáró, amivel mi is elindultunk, több száz merülésen volt túl, mielőtt lemerültünk vele” – ezt mondta nemrég a The Sun című lapnak a tragédiáról Sebastian Harris,

aki csupán 13 éves volt, amikor édesapjával 12 500 láb mélyre ereszkedtek le, hogy megtekintsék a Titanic roncsait.

Harris az édesapjával és az orosz Mir–2 típusú tengeralattjáró pilótájával tette meg a 12 órás utat a Titanic roncsaihoz. Harris a legfiatalabb, aki vállalkozott az útra, és nyilatkozatában arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen utak eleve veszélyesek, valamint élesen kritizálta a Titan búvárhajó biztonságát.

Nem az utasok hibáztak

„Szerintem az a tragédia legnagyobb tanulsága, hogy azoknak, akiket érdekel ez a fajta turizmus, nagyon körültekintőnek kell lenniük, a saját kezükbe kell venniük a biztonságukat úgy, hogy tudják, mivel állnak szemben” – mondta Harris.

A Titan fedélzetén lévő négy embert semmiért nem lehet hibáztatni, de talán egyetlen jó dolog származhat a tragédiából. Remélem, hogy a Titan tragédiája nagy hatással lesz a tengerészeti biztonsági előírásokra

– tette hozzá Harris, aki arról is beszélt, hogy a Mir–2-esen ő maga is elvesztette az eszméletét oxigénhiány miatt, és a hajójuk majdnem egy anyahajónak ütközött, amikor a felszínre emelkedett. Harris szerint az ő merülésük is tragédiával végződhetett volna.

Harris a Titan felépítését is kritizálta. Azt mondta, hogy a búvárhajó nem rendelkezett olyan nyílással, amelyet a legénység a felszínre jutás alkalmával ki tudott volna nyitni, „a Titan nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, és ez a mentést is megnehezítette”.

Nyomoznak a tragédia miatt

Mint ismert, múlt vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtettek, hogy még életben volt a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A búvárhajó keresését azonban így is folytatták a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.