Orbán Viktor beintett az uniónak, teljes a káosz Brüsszelben

Magyarország és Lengyelország csütörtök éjjel közösen blokkolt egy nyilatkozatot a migrációs paktummal kapcsolatban, amelyről az utóbbi hetekben többször is szó esett.

Orbán Viktor már június elején jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartják a migrációs paktumot, és mindent megtesznek az elfogadása ellen. A miniszterelnök akkor azt mondta: „Brüsszel visszaél a hatalmával és erővel akarják áttelepíteni Magyarországra a migránsokat.”

Csütörtökön összeült az európai állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács, és a megbeszélés tárgya volt többek között a migrációs paktum is. A Politico című lap tudósítása szerint az ülés első felében még úgy tűnt, nagyon hamar, még aznap megvitathatnak minden problémás kérdést, és pénteken (az ülés második napján) már nem is lesz miről tárgyalniuk. Ugyanezt írta a német Die Welt is, amely szerint az uniós vezetők munkavacsorájáig minden flottul ment.

Aztán, mint írták, közvetlenül a vacsora előtt jött Orbán Viktor, és mindent borított.

A lap szerint a miniszterelnök határozottan közölte, elfogadhatatlan az álláspont, amelyet az unió képvisel a migráció kérdésében. Rögtön csatlakozott hozzá Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is, és ketten közölték, addig nem hajlandóak elfogadni egy közös nyilatkozatot a tanácson elhangzottakkal kapcsolatban (ahogy azt minden ilyen ülésen szokás), amíg az általuk felvetett problémákat nem orvosolják.

Ennek az lett a vége, hogy késő este több politikus győzködni kezdte a két miniszterelnököt. A Politico szerint Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, valamint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke

körülbelül hajnal 1-ig tárgyalt velük, mindhiába.

Végül akkor úgy döntöttek, hogy berekesztik az ülést, és az összes politikus elment aludni. Néhányan előtte még beszéltek arról a sajtónak, pontosan mi is hangzott el az ülésen.

Alexander De Croo belga miniszterelnök például elismerte, hogy nehéz tárgyaláson vannak túl, és csak abban bízik, hogy másnap friss fejjel ki tudnak találni valamit. Mindenesetre ezek után nagy kérdés lesz, hogy a tanács pénteki ülésnapja milyen fejleményeket hoz magával.

A migrációs paktumot nem tudják blokkolni

A Politico szerint a nyilatkozat, amelyet a két kormányfő blokkolt, inkább szimbolikus, mint gyakorlati jelentőséggel bír. Azt viszont jelzi, hogy Lengyelország és Magyarország nem hajlandó elfogadni az említett migrációs paktumot, hogy a migráció egyre nehezebb témává válik az uniós csúcstalálkozókon, és hogy a kérdésben nincs egység a tagállamok közt.

Magyarország és Lengyelország a migrációs paktum tartalma mellett azt is kifogásolta, hogy erről legutóbb egyszerű többségi szavazással hoztak döntést, megkerülve a szokásos eljárásrendet, amely az összes tagállam támogatását igényli. Azonban a mostani tiltakozás ellenére a paktumról már döntés született Brüsszelben.

A migrációs megállapodás érvényben marad. Ma nem a migrációs paktum volt a probléma […], hanem az, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak nem tetszett, ahogy erről a paktumról döntöttünk. Annyira dühösek emiatt, hogy azt mondják, nem akarnak semmilyen nyilatkozatot most a migrációról

– mondta Mark Rutte belga miniszterelnök.

A Die Welt és a Politico is úgy látja, hogy a migrációs paktum elsődleges haszonélvezője Olaszország lehet, amelynek élén Orbán Viktor szövetségese, Giorgia Meloni áll. A megállapodás értelmében ugyanis a bevándorlókat szétosztanák a tagállamok között, így Olaszországra – ahol idén már több mint 50 ezer bevándorlót regisztráltak az ENSZ adatai szerint – sokkal kisebb teher nehezedne, mint most.

Orbán Viktor hamarosan bejelentkezik Brüsszelből

Mindkét lap megjegyzi, hogy bár az uniós vezetőket a jelek szerint meglepte Orbán és Morawiecki ellenállása, a lépésnek voltak előjelei. Ezek közé tartozott, hogy a miniszterelnök már csütörtökön késő délután jelezte azt, hogy péntek reggel, 7.30-kor élőben jelentkezik be Brüsszelből, és nagy bejelentésekkel készül egy interjúban.

A mostani fejlemények fényében már nem kérdés, hogy a legfőbb témája ennek a bejelentkezésnek is a migráció lesz. A fejleményekről élőben tudósítunk az Indexen is.

„Hová lett a pénz?” – kérdezte

A miniszterelnök a minap egy másik olyan témáról is beszélt, ami még szóba kerülhet.

Egyetlen dolgot kérdez most Brüsszelben mindenki: hová lett a pénz?

– mondta, utalva arra, hogy Brüsszel nemrég forráshiány miatt újabb összegek befizetését kérte a tagállamoktól.

A kormányfő véleménye szerint a migráció kérdésében sem jó célokra költi a pénzt az unió, ugyanis nem a határvédelmet támogatják a migrációs paktummal, hanem azt segítik elő, hogy „behozhassák a migránsokat” az unióba. Mint mondta, választ várnak arra a kérdésre, hogy mire költötte el Brüsszel az eddigi pénzt, és hogyan jutott a csőd szélére az unió.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. június 29-én. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images)