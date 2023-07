Hatalmas cápa úszott a fürdőzők közé, de ez nem mindenkit zavart

Futótűzként terjedt el egy videó a közösségi médiában, amin egy hatalmas cápa úszott be a fürdőzők közé a floridai Navarre Beachnél – közölte a Pensacola News Journal.

A floridai lap szerint az állat megjelenése nem okozott pánikot. Miután figyelmeztették a cápa megjelenésére a strandolókat, többen is az óceánban maradtak.

A felvétel készítője arról számolt be, hogy a cápa éppen halakat kergetett, és egy ideig egy delfin is úszott mellette. Austin Turnbill, a strand biztonsági igazgatója megerősítette, hogy egy cápát láttak a vízben. Mint mondta, az öbölben mindenhol ott vannak, de az esetek 99 százalékában nincs ok az aggodalomra.

Gyakrabban találkozhatnak a strandolók cápákkal

Ahogy arról az Index is beszámolt, annak ellenére, hogy a cápatámadások száma valóban nőtt az elmúlt évtizedben, a probléma gyökerét nem feltétlenül a cápáknál érdemes keresni. Az emberi népesség ugyanis sokkal nagyobb ütemben növekszik, mint a cápáké, így

MIVEL EGYRE TÖBB EMBER MEGY A CÁPÁK ÉLŐHELYEIRE, AZAZ A TENGEREKBE ÉS ÓCEÁNOKBA, EZZEL párhuzamosan A TÁMADÁSOK SZÁMA IS MEGNŐTT.

Márpedig ha az egyik oldal száma megnő, azzal a támadások esélye is növekszik.

Hiába azonban a növekvő szám, a tudósok hangsúlyozzák, hogy a cápáktól többnyire nem kell félni, hiszen évente körülbelül hat halálos áldozatot követelnek a cápatámadások, szemben azzal, hogy évente például átlagosan 20 ember hal meg villámcsapásban.