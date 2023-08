A Wagner-csoport propagandaanyagait terjesztő oroszokat kapcsolt le a lengyel belügy

A lengyel határőrség legfrissebb adatai szerint csak a múlt héten 159 alkalommal próbáltak meg illegálisan bejutni Lengyelországba Belarusz felől. Az utóbbi időben már rendszeresen száz fölött volt a napi próbálkozások száma, ez az előző hónapokban 100 alatt maradt. Közülük öten nemrégiben a Belarusz felől belépő Wołkuszanka folyón próbáltak meg illegálisan bejutni Lengyelországba.

Ebben a hónapban már 1600 illegális határátlépési kísérletet regisztráltak lengyel oldalon. 2023-ban ez a szám csaknem 20 ezer volt.

A határvédelmi rendszer mindent lát

A lengyel–belorusz határra telepített kerítés, különleges érzékelő- és riasztórendszer, valamint a hőérzékelő kamerák lehetővé teszik, hogy a határőrök azonnal reagáljanak a Belarusz felől érkező határsértésekre, amint a lengyel határőrség Twitterre feltett videójából is látszik. A próbálkozás után a rendszer riasztja a legközelebbi járőrt, amely gyorsan ott terem a megbontott kerítésnél.

#zgranicy🇵🇱🇧🇾

Alerty z #barieraelektroniczna spływające do Centrum Nadzoru umożliwiają operatorom szybkie wysłanie patroli #funkcjonariuszeSG w miejsca gdzie są próby nielegalnego przekroczenia granicy i skuteczne zatrzymanie osób💪

Uszkodzenia bariery naprawiane są na bieżąco. pic.twitter.com/ufEOfnD2oS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 12, 2023

Ha megsérül a kerítés, akkor azonnal helyreállítják.

A Wagner-csoport toborzóit vették őrizetbe a lengyelek

A Wagner-zsoldosokat népszerűsítő matricák terjesztése miatt két orosz állampolgárt vettek őrizetbe Lengyelországban – közölte Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter. A gyanúsítottak Krakkóban és Varsóban terjesztettek a propagandaanyagokat. Mindkét férfit kémkedéssel gyanúsították meg, és ideiglenes letartóztatásba helyezték, miután a lengyel Belbiztonsági Ügynökség (ABW) a rendőrséggel együttműködve őrizetbe vette őket – derül ki Kaminski bejegyzéséből a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.

A belügyminisztérium sajtóosztálya később arról értesítette a PAP lengyel hírügynökséget, hogy a gyanúsítottak, Alexej T. és Andrej G. múlt csütörtökön krakkói, majd pénteken varsói házfalakat plakátoztak ki a Wagner-csoport logóját tartalmazó matricákkal. A közösségi médiában az előző napokban elérhető információk és fényképek szerint az A5-ös méretű matricákon a logón kívül a „We are here. Join us” (Itt vagyunk. Csatlakozz hozzánk) felirat látható, valamint egy orosz nyelvű honlaphoz vezető QR-kód is.

A belügyminisztériumi közleményben olvasható, hogy a két orosznál összesen háromezer darab, Moszkvából érkezett anyagot találtak, ebből mintegy 300 matricát sikerült kiplakátolniuk. Tevékenységüket folyamatosan fényképekkel dokumentálták, és ennek alapján akár 500 ezer rubeles (mintegy 1,7 millió forint) bírságot is kaphattak a közlemény szerint.

A két orosz azt tervezte, hogy szombaton elhagyja Lengyelországot. Őrizetbe vételük után a krakkói ügyészség szervezett bűnözéssel és korrupció elleni harccal foglalkozó részlegén hallgatták ki őket.

Karol Borchólski, a lengyel ügyészség sajtóosztályának munkatársa közölte, hogy a két férfit egyebek között külföldi hírszerzés javára folytatott kémkedéssel, terrorista bűntettek elkövetését célzó nemzetközi fegyveres bűnszervezetben való részvétellel, valamint tiltott nemzetközi zsoldoscsoportba való verbuválással gyanúsították meg. Ezekért a tettekért tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Borchólski úgy látja: a gyanúsítottak tevékenysége az Európai Unióval és a NATO-val szemben folytatott hibrid hadviselés egyik elemét képezte. A két orosz feltételezhetően más európai városokban, így Berlinben és Párizsban is hasonló tevékenységet folytatott, és további akciókat terveztek.

Az ukrajnai háborúban bevetett orosz katonai magáncég, a Wagner-csoport tagjait nemrégiben Belaruszba telepítették át, és emiatt Varsó megerősítette a belorusz határ védelmét. Vezető lengyel politikusok pedig arra figyelmeztetettek, hogy a zsoldosokat felhasználhatják a lengyel–belorusz határ destabilizálására.

(Borítókép: Omar Marques / Getty Images)