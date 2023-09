Egyre jobban szorul a hurok Jair Bolsonaro nyaka körül

Bár Jair Bolsonaro egykori brazil elnököt első fokon eltiltották, hogy nyolc éven keresztül választáson induljon, a szélsőjobboldali politikusnak továbbra is eltökélt célja a vezérszerep a brazil jobboldalon. Ugyanakkor ez nem olyan egyszerű feladat számára, mert a rendőrség és az ügyészség több olyan ügyben is nyomozást folytat, amelynek a végén akár börtönbe is zárhatnák – utóbbi egyébként Brazíliában nem precedens nélküli, hiszen a régi-új elnök, Lula is töltött már időt a rácsok mögött.

Augusztus végén hallgatta ki a szövetségi rendőrség Jair Bolsonaro szélsőjobboldali egykori brazil elnököt, amiért a nyomozás szerint még hivatali ideje alatt egy, a szaúdiaktól ajándékba kapott, közel hárommillió dollár értékű gyémánt ékszert próbált illegálisan az országba csempészni, emellett két ajándékba kapott luxuskaróráját is értékesíteni próbálta.

Az ügy kapcsán Bolsonaro mellett hét másik embert, köztük feleségét, Michelle Bolsonarót és volt tanácsadóját is beidézték. Sajtóhírek szerint a kihallgatáson Bolsonaro és felesége is úgy döntött, nem válaszol a kérdésekre, a nyomozás pedig folytatódik tovább.

Ugyanakkor nem ez az első jogi probléma, amivel a tavaly októberben tartott elnökválasztáson alulmaradó politikus szembenéz.

Az egykori elnököt a bíróság első fokon már korábban eltiltotta a politizálástól 2030-ig, amiért a választási rendszerbe vetett bizalmat próbálta erodálni a legutóbbi választás során, ugyanakkor karrierjét leginkább az ellene indított eljárások veszélyeztetik, amelyek kapcsán egyre valószínűbb, hogy egyszer kattan a bilincs és letartóztatják a magát korábban a bűnözőkkel szemben zéró toleranciát hirdető, rendpártiként pozicionáló szélsőjobboldali vezetőt.

Korrupció, álhírek és bűnszövetkezettel való kapcsolatok

Annak ellenére, hogy a legtöbb ügy még nyomozási fázisban van, a közeljövőben elképzelhető, hogy a bíróság letartóztatást rendel el az egykori elnökkel szemben, akit a fentebbi eset mellett más potenciális bűncselekmények kapcsán is vizsgálnak.

Az egyik legkorábbi, közvetlenül Bolsonarót érintő eset az adminisztrációjának sajátságos hozzáállása a koronavírus-járványhoz. Többször is álhíreket és hamis információkat terjesztett a vírussal kapcsolatban, míg a járványra későn és nem elégségesen reagált,

ami miatt adminisztrációját először a Szenátus vádolta meg még 2021-ben emberiség elleni bűncselekménnyel,

majd a Legfelsőbb Bíróság 2022-ben jelentette be, hogy nyomozást folytatnak az üggyel kapcsolatosan – a rendőrség tavaly nyáron egyébként vádemelést javasolt az akkor még hatalmon lévő elnökkel szemben.

Bolsonaro többek között azt állította, hogy a Brazíliában több mint 680 ezer halálért felelős koronavírus mindössze egy enyhe nátha, a vakcinákról pedig több ízben is kijelentette, hogy azok szerinte AIDS-et is okozhatnak. Ezenkívül közösségi oldalán többször is ezekhez hasonló, tudománytalan álhíreket terjesztett – például, hogy a maszkok felelősek az 1918-as spanyolnátha-járvány elhunytaiért –, ami miatt a Facebook és a YouTube is kitiltotta a platformjáról.

A Szenátus, illetve a rendőrség emellett azzal is vádolja Bolsonarót, hogy hatalmon szándékosan nem volt hajlandó időben vakcinát szerezni, ami szintén hozzájárulhatott a magas áldozatszámhoz.

Az álhírterjesztésért egyébként hat hónap börtönbüntetésre is ítélik, amennyiben a bíróság bűnösnek találja a vádakban.

Emellett a 2022-es elnökválasztás, majd az azt követő 2023. január 8-i események miatt is nyomoznak utána. Mint ismert, miután az elnökválasztás második fordulójában Bolsonaro alulmaradt az egyébként börtönből szabadult, röviden csak Lulának nevezett baloldali Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, nem volt hajlandó elismerni a választási vereségét, sőt, választási csalást kiáltott.

A koholt választási csalásról szóló Bolsonaro-narratívák pedig oda vezettek, hogy követői január 8-án, egy héttel Lula beiktatása után a Legfelsőbb Bíróság, a Kongresszus és az Elnöki Palotába is betörtek.

A puccskísérlet célja Lula elmozdítása lett volna, azonban az sikertelen lett. Az ügy kapcsán már több ezer embert letartóztattak, amiért a puccskísérlet mellett a felsorolt épület bútorait, ablakait és több értékes tárgyat is összetörtek, utóbbiból egyébként többnek is lába kelt – több festmény vagy műtárgy javíthatatlanná vált, például egy olyan festmény is, aminek értéke 1,4 millió dollár. Az ügy kapcsán a rendőrség kihallgatta Bolsonarót, ahogy a Kongresszus is vizsgálódik, hogy lehetett-e közvetlen kapcsolat Bolsonaro és az események között.

Ugyanakkor nem kizárólag elnöki tevékenysége kapcsán folytatnak nyomozásokat Bolsonaróval szemben. A Legfelsőbb Bíróság még augusztusban adott engedélyt a rendőrségnek az egykori elnök és feleségének a pénzügyi dokumentumainak a vizsgálatára, mivel felmerült a gyanú, hogy pozícióját saját magának a gazdagodására is felhasználhatta, míg a The Intercept oknyomozó portál azt állítja, Bolsonaro családtagjai közeli kapcsolatokat ápolhatnak milíciákkal és más bűnözőkkel.

Bolsonaro, családja és tanácsadói minden velük szemben felhozott vádat és gyanút tagadnak: szerintük semmi törvénytelent nem tettek, és egy politikai lejáratás zajlik vele szemben, miközben a legtöbb eljárás még csak nyomozási fázisban tart.

Hogyan tovább, Bolsonaro?

A felmerült gyanúk különösen rosszul érintik a 2018-ban épp korrupcióellenes, antiestabilishment jelszavakkal operáló populista Bolsonarót, aki korábban többször is úgy nyilatkozott a bűnözőkről, hogy ők nem érdemelnek semmi jogot, sőt, egyszer azt is kijelentette,

a bűnözőknek úgy kéne az utcán meghalniuk, mint a csótányoknak.

Az utóbbi időben részben orvosi okokból nem annyira – az ellene végrehajtott 2018-as merényletkísérlet óta többször is kórházi ápolásra szorult – aktív 68 éves Bolsonaro könnyen börtönben is találhatja magát, ha valamelyik ügyben bűnösnek ítélik, míg a nyolcéves közügyektől való eltiltás miatt szerepe a brazil politika jobboldalán egyre inkább csökkenhet.

Ugyanakkor sokan tartanak attól, hogy az ellene indított eljárások miatt olyan mártírszerepbe kerülhetne, mint az Egyesült Államokban Donald Trump, akinek a bukott brazil elnök egyébként a vendégszeretetét élvezte a puccskísérlet alatt egészen március végéig.

(Borítókép: Jair Bolsonaro 2022. március 31-én. Fotó: Andressa Anholete / Getty Images)