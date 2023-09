Ahogyan arról az Index is beszámolt, az ismert humoristát és színészt, Russell Brandet négy nő is bántalmazással vádolja. Brand tagadja a vádakat, azt állítja, hogy kapcsolatai kizárólag beleegyezésen alapultak.

Azonban a Sunday Times, a The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös oknyomozása szerint a 2006 és 2013 között bántalmazott négy nőn kívül mások is vádakat fogalmaztak meg Brand ellen. A színészt megvádoló négy nő közül az egyikük azt állította, hogy Brand Los Angeles-i otthonában egy falnak támasztva erőszakolta meg őt.

Lemondták műsorait

Brandnek a Bipolarizáció című műsorát kedden a Theatre Royal Windsorban, pénteken a Plymouth Pavilionsban, jövő csütörtökön pedig a Halls Wolverhamptonban kellett volna előadnia. A szervezők azonban hétfő délután közölték, hogy „elhalasztjuk Brand hátralévő adománygyűjtő előadásait – nem szívesen tesszük ezt, de tudjuk, hogy megértik”.

Mindeközben a Bluebird, Brand kiadója közleményben tudatta: „Ezek nagyon súlyos vádak, és ezek fényében a Bluebird úgy döntött, hogy a jövőben szünetelteti a Branddel kapcsolatos kiadványainak megjelenését.” Brand új könyve, a Recovery: The Workbook 2025 decemberében jelent volna meg.

A The Guardian beszámolója szerint a Comedy Central YouTube-csatornájáról mostanra eltávolították azokat a videókat, amelyekben Brand szerepel, a Channel 4 szintén levett minden Brandet érintő műsort a streamingszolgáltatásaiból.

A Google tulajdonában lévő YouTube pedig közölte, felfüggesztette Russell Brand videóinak a reklámjait. Ennek értelmében Brand YouTube-csatornái – amelyek közül a legnagyobbnak több mint hatmillió feliratkozója van – továbbra is a platformon maradnak, de videóiban már nem láthatók reklámok, így a humorista jelentős bevételtől eshet el.

Ha egy alkotó YouTube-on kívüli viselkedése árt a felhasználóinknak vagy az alkalmazottainknak, lépéseket teszünk a közösség védelme érdekében

– mondta a YouTube szóvivője.

Nem az első eset

Az esettel kapcsolatban már a brit külügyminiszter is megszólalt. A humorista-színész renoméján meglehetősen ronthat az is, hogy már évtizedekkel ezelőtt is volt, aki aljas, erőszakos személynek írta le őt.

A The Daily Star cikke szerint ugyanis nem most először vádolják hasonlóval Brandet, mivel már 2006-ban is volt, aki egyszerűen egy erőszakos és aljas ragadozónak titulálta őt. Az éles szavak gazdája nem is volt akárki – a világhírű énekesnő, Kylie Minogue testvére, a szintén énekes-színész Dannii Minogue még egy tévéműsorban esett neki a humoristának több mint 15 éve.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.