A nemi erőszakkal vádolt Russel Brandet már 2006-ban is aljas ragadozónak nevezték

Sokakat sokkolt a napokban kirobbant, Russel Brandet érintő erőszakbotrány, mégis komoly előjele lehetett annak, hogy a humorista-színész ellen végül több nő is feljelentést tesz. A 48 éves, korábban Katy Perryvel is egy párt alkotó hírességet ugyanis már 2006-ban is egy aljas, erőszakos ragadozónak nevezte egy műsorban Kylie Minogue testvére, Dannii Minogue – szavait azonban láthatóan nem vették elég komolyan.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az ismert humoristát és színészt, Russel Brandet négy nő is bántalmazással vádolja. Brand természetesen – ahogyan az ilyenkor lenni szokott – tagadja a vádakat, azt állítja, hogy kapcsolatai kizárólag beleegyezésen alapultak. Az esettel kapcsolatban már a brit külügyminiszter is megszólalt.

Ugyan jelen állás szerint egyik fél igazát sem lehet biztosra venni, meglehetősen ronthat a humorista-színész renoméján, hogy

már évtizedekkel ezelőtt is volt, aki aljas, erőszakos személynek írta le őt.

A The Daily Star cikke szerint ugyanis nem most először vádolják hasonlóval Brandet, ugyanis már 2006-ban is volt, aki egyszerűen egy erőszakos és aljas ragadozónak titulálta őt. Az éles szavak gazdája nem is volt akárki – a világhírű énekesnő, Kylie Minogue testvére, a szintén énekes-színész Dannii Minogue még egy tévéműsorban esett neki a humoristának, több mint 15 éve.

A popsztár Russell műsorának, a 1 Leicester Square-nek volt a vendége akkor, ahova a The Hits & Beyond című albumának megjelenése miatt volt hivatalos, a beszélgetés azonban a szakmázás helyett sokkal inkább kényelmetlenül végződött. Nem véletlen, Minogue-ot ugyanis korántsem nyűgözte le Russell Brand viselkedése, mivel

a műsorvezető állítólag végig a melleit bámulta, és próbálta megközelíteni, ráadásul miután bepróbálkozott, és visszautasították, azt mondta az énekesnőnek, hogy ő nem fogadja el a nemleges választ.

Ez a forgatást követően meg is mutatkozott, ugyanis a színfalak mögött folyamatosan az előadó számáért könyörgött, majd egy üres folyosón is követni kezdte Minogue-ot, ami miatt az énekesnő elmondása szerint sokkos állapotba került.

Akkor a Mirrornak így nyilatkozott Dannii Minogue:

Teljesen őrült, egy aljas ragadozó. Nem hiszem, hogy kigyógyult a szexfüggőségéből. Nem fogadja el a nemlegest választ. Mindig túl messzire megy, de sosem elég messzire ahhoz, hogy fel is pofozzam. Pedig megérdemelné

– vélekedett 2006-ban.

Négyen vádolják erőszakkal

A The Sunday Times, The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös oknyomozása szerint a 2006 és 2013 között bántalmazott négy nőn kívül mások is komoly vádakat fogalmaztak meg Brand ellen.

A színészt megvádoló négy nő közül az egyik nő azt állította, hogy Brand Los Angeles-i otthonában egy falnak támasztva erőszakolta meg őt.

ORVOSI JELENTÉSEK SZERINT A NŐT MÉG AZNAP EGY NEMI ERŐSZAKKAL FOGLALKOZÓ KRÍZISKÖZPONTBAN KEZELTÉK.

Szöveges üzenetekből kiderül, hogy a nő Brand házából történő távozása utáni órákban azt írta, hogy megijedt tőle, és úgy érezte, hogy kihasználják. Brand annyit írt vissza, hogy sajnálja.

Egy másik nő azt állítja, hogy az akkor 31 éves Brand bántalmazta őt, amikor még csak 16 éves volt, és iskolába járt. Egy harmadik nő is azt állítja, hogy Brand szexuálisan bántalmazta őt, miközben együtt dolgoztak Los Angelesben, és hogy a férfi jogi lépésekkel fenyegette meg, ha bárkinek is beszél a történtekről.

A NEGYEDIK NŐ LEÍRTA, HOGY BRAND SZEXUÁLISAN, FIZIKAILAG ÉS ÉRZELMILEG IS BÁNTALMAZTA ŐT.

Russel Brand ügyvédjei szerint egy összehangolt lejáratóakció indult védencük ellen, mert a humorista el meri mondani az igazságot dolgokról és kritikus a mainstream médiával szemben.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.