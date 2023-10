Négyszáz, Izraelben tartózkodó magyar állampolgárral tart kapcsolatot a külügyminisztérium

Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, miközben fegyveresek hatoltak be több izraeli településre – írtuk szombati cikkünkben. Izrael válaszcsapásokkal reagált, Benjámín Netanjáhú miniszterelnök véres és hosszú háborúról beszélt.

Szijjártó Péter vasárnap közzétett videójában úgy fogalmazott, hogy „a rakétatámadások azóta is, kisebb intenzitással, de folyamatosan zajlanak”. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, „Magyarország elítéli a terrorizmust, elítéljük az Izraellel szembeni támadást”, és fontosnak tartják, hogy a közel-keleti helyzet ne eszkalálódjon, mert az a globális biztonságra is súlyos hatással lehet.

A kormány magyar áldozatról és magyar sebesültről sem tud. Összesen négyszáz, Izraelben tartózkodó magyarral tartják a kapcsolatot, őket folyamatosan tájékoztatják a biztonsági helyzetről, a légi riadók során betartandó eljárásokról, valamint a repülőtér működéséről.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a WizzAir, a Lufthansa, valamint az osztrák légitársaság is törölte a járatait. A külügyminiszter hangsúlyozta, a hazaszállításokkal kapcsolatos előkészítő munkálatokat elvégzik, és amennyiben a biztonsági helyzet lehetővé teszi, mindent megtesznek a magyar állampolgárok hazahozatala érdekében.

A tel-avivi magyar nagykövetség munkatársai 24 órás munkarendben dolgoznak, tegnap és ma is több alkalommal az óvóhelyre kellett vonulniuk. Szijjártó Péter minden Izraelben tartózkodó magyart arra kért, hogy regisztráljon konzuli védelemre.

A Gázai övezetben is vannak

A miniszter kitért arra is, hogy egy 90 fős magyar turistacsoport tartózkodik a Ben Gurion repülőtéren, kapcsolatban vannak velük, konzulok segítik őket, éjszakára szállást is szerveztek nekik a WizzAirrel közösen, de a csoport tagjai úgy döntöttek, hogy a repülőtéren éjszakáznak. Egy másik, 30 fős magyar turistacsoport is az országban van, ők szerdáig tartózkodnak ott, a szállásuk biztosított.

Szijjártó Péter végül azt is elárulta, hogy a Gázai övezetben is vannak magyar állampolgárok, tizenkettővel állnak kapcsolatban, ők a körülményekhez képest jól vannak. A miniszter végül mindenkit arra kért, hogy csak akkor utazzon Izraelben, ha halaszthatatlan feladata van ott.