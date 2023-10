Megszólalt a Wizz Air a rendkívül sok embert érintő kérdésről

Az Izraelt ért szombati rakétatámadások után a Wizz Air felfüggesztette Tel-Avivba tartó és onnan érkező járatait. A légitársaság most válaszolt az izraeli repülőjegyekkel kapcsolatos legfontosabb felvetésekre.

A Lufthansa, a Swiss, a Turkish Airlines és a LOT légitársaságok hasonlóan jártak el az izraeli támadások miatt.

Az Utazómajom felvette a kapcsolatot a Wizz Airrel, a hírportál arra volt kíváncsi, hogy a cég meddig szándékozik repülőjegyeket árulni Izraelbe, illetve a már megvásárolt jegyeket lehet-e töröltetni, és ha igen, meddig.

A Budapestről induló járatok közül London után a második legforgalmasabb úti cél volt Tel-Aviv az utasszámot figyelembe véve, ezért rendkívül sok embert érint a kérdés, írták.

Válaszában a Wizz Air sajtóosztálya azt írta, hogy a hatóságok és szakértők bevonásával folyamatosan vizsgálja az izraeli háború miatt kialakult helyzetet, és ennek megfelelően folyamatosan tájékoztatja utasait a menetrendváltozásokról.

Érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre

„Abban az esetben, ha a járatot a Wizz Air törli, az utasok választhatnak az ingyenes átfoglalás, a 100 százalékos pénzvisszatérítés vagy az eredeti viteldíj 120 százalékának Wizz-kreditben való jóváírása között” – jelentették be.

Hozzátették: Abban az esetben, ha a Wizz Air újraindítja izraeli járatait, a légitársaság a közeljövőben lehetőséget biztosít azon utasok számára, akiknek bár van jegyük, de nem szeretnének Izraelbe utazni, hogy pluszköltség nélkül töröljék a korábban megvásárolt jegyüket.

Ehhez az utasoknak be kell jelentkezniük a Wizz Air-fiókjukba, és ott kell igényelni a törlést. Ez esetben a jegy árának 100 százalékát utalják vissza számukra az eredeti fizetési módnak megfelelően, vagy írják jóvá WIZZ-pontokban az ügyfél Wizz Air-számláján.

„A Wizz Air sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet miatt, de utasai figyelmét ezúton is szeretné felhívni, hogy utazás előtt érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre. A Wizz Flex megvásárlásával legkésőbb a menetrend szerinti indulás előtt 3 órával még ingyenesen módosítható vagy törölhető a jegy, de utazástervezéskor érdemes az utasbiztosításra is gondolni, amelyet akár jegyvásárláskor, a Wizz Air weboldalán is megköthetnek” – írja a légitársaság.

Az Indexnek egy Izraelben élő, magyar származású nő elmondta, hogy óriási a fejetlenség és a káosz, és mindenki a hozzátartozóját keresi. Beszámolója szerint többen akkor haltak meg, amikor az óvóhelyen tartózkodtak, és a Hamász terroristái egyszerűen rájuk gyújtották a saját házukat.

Az Izraelt ért támadásról szóló összefoglalónkat itt találja, a galériákért ide és ide kattintson.