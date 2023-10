Egy új izraeli kommandós elit egység vadássza le a Hamász terroristáit

A konfliktus kiújulása óta az izraeli különleges műveleti egységek több alkalommal is akcióztak már. Leginkább a Hamász által elfoglalt területek felszabadításában vagy az elfogott túszok kiszabadításában volt szerepük. Volt olyan akciójuk, amelyről videó is készült.

Most, hogy Izraelben már helyreállították a rendet, a különleges műveleti egységek tevékenysége is a Gázai övezetbe tevődik át. A The Jerusalem Post ezzel összefüggésben számolt be arról, hogy az izraeli belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) egy új elit egységet is létrehozott Nili néven, amelynek kizárólag a támadásban részt vevők likvidálása lesz a feladata.

Úgy tudni, hogy ez az alakulat a parancsnoki hierarchiában is teljesen különállóan működik a többi olyan izraeli egységtől, amely a terrorsejtek és Hamász-vezetők ellen hajt végre csapásokat. Az egységben hírszerzők és a terepen dolgozó ügynökök egyaránt vannak.

A NILI LEGFŐBB CÉLPONTJA A HAMÁSZ EGYIK ELIT EGYSÉGE, A NUKBA lehet, AMELYNEK NAGY SZEREPE VOLT AZ IZRAEL ELLENI TÁMADÁSBAN.

A Nukba tagjai (már akik életben maradtak) többségében szintén visszatértek a Gázai övezetbe a támadás után. Az izraeli hadsereg több alkalommal is bejelentett más csapásokat a Nukba tagjai ellen, október 14-én például likvidálták a vezetőjüket, Ali Kadhit, valamint egyik parancsnokukat, Bilal al-Kedrát is.