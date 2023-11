Tudományos kutatás igazolta, hogy dublőrei vannak Vlagyimir Putyinnak

A Kreml az utóbbi időben sajtóközleményben is cáfolni kényszerült azt, hogy Putyinnak dublőrei lennének. A japán kutatást elsőként a TBS csatorna ismertette. A japán kutatók arc-, testbeszéd- és hangfelismerő eszközök segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy

Vlagyimir Putyinnak legalább két olyan dublőre lehet, akik különféle nyilvános eseményeken helyettesítik őt.

A kutatók az orosz elnök számos közszereplését elemezték. Véleményük szerint az „igazi” Putyint láthattuk például májusban, a győzelem napján, a Vörös téren tartott katonai parádén. Putyin akkorbeszédet is mondott, erről írtunk is, alább pedig meg is tekinthető.

A fentebb látható Putyint a kutatók összevetették egyrészt azzal a Putyinnal, akit 2022 decemberében lehetett látni egy videón, amint a Krími hídnál vezetett, majd később sétált.

A japán kutatók szerint a két „Putyin” között az arcfelismerő szoftverek csak 53 százalékos egyezést találtak (amiből már arra lehet következtetni, hogy nem ugyanarról a személyről van szó). Ennél is kisebb mértékű, 40 százalékos volt az egyezés a Vörös téren tátható Putyin és a között a személy között, aki – szerintük – az orosz elnök dublőreként járhatott Mariupolban idén márciusban. Már a látogatás után is többen úgy vélték, valószínűleg csak egy ál-Putyin járhatott Mariupolban, akkor írtunk is erről egy hosszabb cikkben.

A krími és a mariupoli „Putyinok” között a fentieknél is jóval kisebb, mindössze 18 százalékos egyezést találtak a japán kutatók. Emiatt vélik úgy, hogy az „igazi” Putyin a Vörös téren szereplő orosz elnök lehetett, a másik két videón látható személy pedig a két dublőre.

Máshogy ejt szavakat, más a testtartása

A TBS műsorában mindezzel kapcsolatban egy beszédelemző, Muraoka Mutszusosi arra is kitért, hogy a különféle videókon látható Putyin máshogy ejt bizonyos hangokat, szavakat. A kutató azt is megjegyezte, hogy az egyes felvételeken eltérnek ugyan a hangrögzítés körülményei, de ekkora különbségeket még így is csak ritkán lehet megfigyelni, ezért is nagyon valószínű, hogy dublőre lehet Putyinnak.

A japán kutatók ennek alapján úgy vélik, hogy az oroszok dublőrt használhattak még nagyobb, sokezres tömegrendezvényeken is – például idén februárban, a háború kezdetének egyéves évfordulóján is egy ál-Putyin jelenhetett meg a moszkvai Luzsnyiki stadionban.

Az orosz elnök azon az eseményen csak egy rövid beszédet mondott, de a kutatók úgy vélik, hogy így is kockázatot jelenthet, ha dublőrt küldenek egy ilyen rendezvényre. Szerintük annak oka, hogy ezt mégis megtették, az lehet, hogy a Kreml reális veszélynek látja, hogy Putyint megpróbálhatják meggyilkolni egy ilyen eseményen.

Az arc és hang mellett Putyin testbeszédét is elemezték szoftveres úton. E tekintetben összevetették például Putyin két korábbi találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel, valamint Aljakszandr Lukasenka belorusz elnökkel: a két eset között 94 százalékos egyezést találtak, amiből arra lehet következtetni, hogy ez jó eséllyel ugyanaz a két személy lehet.

A kínai elnökkel találkozó Putyint összevetették azzal a személlyel is, aki egy katonai tengerészeti akadémián jelent meg Szentpétervárott tavaly. Ott már csak 86 százalékos egyezést mutatott a szoftver (ami a kutatók szerint már dublőrre utalhat), a Mariupolban járó Putyinhoz képest pedig már csak 75 százalék volt az egyezés.

Az utóbbi két videón szereplő Putyin közt pedig már 69 százalékos egyezést találtak. A kutatók szerint az is beszédes, hogy az „igazi” Putyin járás közben jellemzően előredől, míg az egyik ál-Putyin sokkal inkább kihúzza magát.