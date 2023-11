Az ENSZ szerint nincs biztonságos hely Gázában

Tovább folynak a harcok az izraeli hadsereg és a Hamász palesztin terrorszervezet között kirobbant háború 43. napján. Miközben az izraeli hadsereg továbbra is halad előre a Gázai övezet északi részén, a Hamász több izraeli város ellen is rakétatámadást intézett. Az izraeli hadsereg légitámadás során egy iskolát és több lakóépületet is eltalált.