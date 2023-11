Drámai pillanatok, szabadon engedték az első túszokat a Gázai övezetből

Izrael és a Hamász egy hosszú tárgyalási folyamat után szerdán kötött egy egyezséget, amelynek értelmében foglyokat cserélnek, valamint minimum négy napra humanitárius célú tűzszünetet kötnek a felek.

A tűzszünet helyi idő szerint péntek reggel 7 órakor életbe is lépett a korábbi megállapodásnak megfelelően. Az izraeli kormányzat még csütörtökön közölte, hogy kaptak egy listát arról, ki lesz az első 13 túsz, akit elengednek.

Az izraeli túszok első csoportjának tagjai helyi idő szerint péntek délután fél 5-kor már találkoztak a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának munkatársaival, és mentőautókban ülve még 5 óra előtt megérkeztek Egyiptomba – közölte a The Times of Israel egy izraeli tisztviselő jelentésére hivatkozva.

A túszok egy izraeli tisztviselő valamivel helyi idő szerint este 6 előtt közzétett jelentése szerint a Shin Bet biztonsági szolgálat kezében vannak.

Az elengedett tizenhárom édesanya és gyermek az első csoportja annak a négy, szabadon engedésre kiválasztott túszcsoportnak, akiket a Hamász 49 napig tartott fogva Gázában.

A Times of Israel a Haaretz információira hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hamász által korábban szabadon engedett 12 thaiföldi túsz is elhagyta Izraelt.

További anyák és gyermekek várják a szabadon engedésüket

A Hamász korábban azt ígérte, hogy a tűzszünet négy napja alatt mintegy 50 túszt enged szabadon (nőket és gyerekeket). A felek megállapodtak abban, hogy a Hamász végül akár többet is szabadon engedhet, cserébe a tűzszünet meghosszabbításáért. Minden plusznapért újabb tíz túszt terveznek szabadon bocsátani.

Izrael az 50 izraeliért cserébe 150 terrorcselekmény miatt fogva tartott palesztin foglyot enged szabadon a következő négy napban, akik mind nők és kiskorúak. Az első 13 izraeliért cserébe ma 39-et enged szabadon.

Jelenleg körülbelül 240 túszt tartanak fogva a Hamász tagjai október 7-e óta. A Hamásznak magyar állampolgárságú túszai is vannak. Egyelőre nem érkezett hír arról, hogy az öt foglyul ejtett magyar állampolgár valamelyike kiszabadulhat a következő napokban.

A Fehér Ház is árgus szemekkel figyeli az eseményeket

A Fehér Ház folyamatosan nyomon követi az izraeli fogolycsere fejleményeit – közölte az MTI illetékesek beszámolói alapján a túszok első csoportjának szabadon engedése után.

A CNN megírta, hogy a most elengedett túszok között nincs amerikai állampolgár.

Az amerikai illetékesek szerint az első foglyok elengedésének sikere meghatározza, hogy a következő napokban sikerül-e rendben lebonyolítani az Izrael és a Hamász között katari, egyiptomi és részben amerikai közvetítéssel kialkudott túszcserét.

A megállapodás értelmében a pénteken életbe lépett négynapos tűzszünet során a Hamász 50, október 7-én elhurcolt, többségében izraeli állampolgárt enged el, minden elengedett fogolyért cserében Izrael három palesztint enged ki a börtönből.

Joe Biden elnök csütörtökön a fogolycseréhez fűződő várakozásairól újságírók előtt annyit mondott, hogy reméli, az első körben elengedettek között lesz az a 3 éves amerikai állampolgárságú gyermek, akinek szüleit a Hamász rajtaütése során megölték.

