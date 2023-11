Lehull a lepel az izraeli háború legnagyobb rejtélyéről

A The Telegraph nevű brit konzervatív lap nem csupán közzétette azt a videót, amit az Izraeli Védelmi Erők (IDF) készített az al-Sifa kórház alatti, a Hamász által kiépített alagútrendszerről, de elemezte is azt, és ellenőrizte geolokációs adatait, hogy igazolni tudja, pontosan a kórház területén készültek-e a felvételek.

Gáza legnagyobb kórházának igazgatóját letartóztatták, miután Izrael új felvételeket tett közzé arról a föld alatti komplexumról, amelyet állítása szerint a Hamász parancsnoki és irányítóközpontjaként használnak. Mohammad Aba Szalmiyát csütörtökön vették őrizetbe több orvossal együtt, miközben az övezet déli részébe evakuálták őket.

Az IDF közölte, hogy kihallgatták az igazgatót, miután olyan bizonyítékokra bukkantak, amelyek azt mutatják, hogy

az al-Sifa kórház az ő közvetlen irányítása alatt a Hamász parancsnoki és irányítóközpontjaként szolgált. A kórház alatt elhelyezkedő alagúthálózat a kórházból elvezetett áramot és erőforrásokat használta. A kórházban, az ő irányítása alatt, terrorista tevékenység folyt

– áll az IDF közleményében.

Bár a felvételek bizonyítják a komplexum alatti alagutak létezését, az a lap szerint egyelőre még továbbra sem világos, hogy ezek a Hamász parancsnoki központjának részét képezték-e, ahogy azt Izrael állítja.

Izrael részletesen leírta, hogy milyen alagutakat találtak

Az izraeli hadsereg szóvivője és újságírók által készített videók, amelyek a gázai al-Sifa kórház alatti alagutakat járják be, lehetővé teszik a Hamász által a táborban kiépített föld alatti járatok feltérképezését – írta meg a Haaretz.

Az alagutak, amelyeket végül megmutattak az újságíróknak is, mintegy 160 méter hosszan húzódnak, és az al-Sifa épületkomplexumának északkeleti része alatt találhatóak. A föld alatti hálózat az épület délkeleti része alatt kezdődik, ahol a belgyógyászati osztályok találhatók.

Az alagút északnyugat felé folytatódik, majd mintegy 50 méter után jobbra kanyarodik. Még mindig a kórház épülete alatt, az alagút egy elektromos és kommunikációs infrastruktúrával felszerelt helyiségbe vezet, a helyiséggel szemben pedig egy WC található. Az alagútban lejjebb egy mosdót helyeztek el. További néhány méter után egy nagy szoba nyílik, amelyben ágyak, asztal és légkondicionáló, valamint egy másik WC található.

Az alagút északkelet felé folytatódik. A helyszínen készült videókon látható, hogy az izraeli hadsereg betörte az alagút bejáratát a kórház és a közeli, egy vészhelyzeti generátornak otthont adó épület között. Az újságírók ott ereszkedtek le az alagútba.

Ezen a ponton a kórház alatti alagút balra, északnyugat felé fordul, ahol egy robbanásbiztos ajtó volt. A másik oldalról egy kamerával felszerelt katonai szolgálati kutya jutott el ehhez az ajtóhoz, miután leeresztették egy aknába, amely egy lerombolt épület alatt, a kerítés közelében, a kórház területén belül található.

Az al-Sifa kórház a háború korai szakaszától kezdve világszerte figyelmet keltett, és az IDF akcióinak legitimitásáról szóló vita szimbólumává vált. Daniel Hagari dandártábornok, a hadsereg szóvivője bejelentette, hogy az IDF pontos információkra tett szert, amelyek bizonyítják, hogy a Hamász felhasználja a Gázai övezet legfontosabb egészségügyi intézményének számító komplexumot. Hagari illusztrációkkal támasztotta alá állítását, miszerint a Hamász központi főhadiszállása a kórház alatt van, de ezeket az állításokat mind az al-Sifa vezetősége, mind a Hamász tagadta.

Még nem mindenki fogadja el a bizonyítékokat

Néhány nappal ezelőtt, amikor az izraeli csapatok behatoltak az épületcsoportba, Hagari bemutatta első megállapításait, ezek azonban nem sokkal vittek közelebb a vita lezárásához. A hadsereg csak egy többnapos művelet után találta meg a kórház központján áthaladó Hamász-alagutakat, és meghívta az újságírókat, hogy saját szemükkel láthassák azokat. Ez egyértelmű bizonyítékként szolgál arra, hogy a terrorcsoport katonai célokra használta a kórházat – írja a lap.

A jelenleg nyilvánosságra került adatokból valóban az a mintázat rajzolódik ki hogy a Hamász szándékosan olyan épületek alá helyezte el az alagútjait, amelyek támadásakor komoly civil áldozatokkal kellett számolni. Az már a sajtóban közzétett információkból is világos, hogy nem az al-Sifa volt az egyetlen kórház, amely alatt alagutak húzódtak. Ez pedig teljesen egybevág azzal, amit az Amnesty International közölt a 2014-es jelentésében, hogy kínzókamrák vannak a kórházak alatt, kivégeztek ott embereket

– mondta el lapunknak Robert C. Castel magyar–izraeli biztonságpolitikai szakértő.

Az Amnesty International, amely az egyik legrégebbi, emberi jogokkal foglalkozó civil szervezet, kilenc évvel ezelőtt az akkori konfliktusban a Hamász által megkínzott és megölt palesztinokról szóló jelentésében azt írta, hogy „a Hamász által elraboltakat a jogellenes kivégzések mellett kínzásoknak is alávetették, többek között gumibotokkal, pisztolycsövekkel, tömlőkkel és drótokkal súlyosan megverték őket. Néhányukat Gáza város al-Sifa kórházának területén lévő, használaton kívüli járóbeteg-rendelőben hallgatták ki és kínozták meg.”

A The Telegraph elemzése ezzel szemben azt állítja, hogy annak ellenére, hogy Masha Michelson, az IDF szóvivője ragaszkodik ahhoz, hogy a felvételei azt bizonyítják, hogy „a Hamász ezt a helyet parancsnoki és irányítóközpontként használta”, a felvételeken egyetlen helyiségben sincs látható jele emberi tevékenységnek. A szűk, betonalagutak falai csupaszok, és a föld alatti létesítmény padlóján nincs szemét, ami a lap szerint annak a jele, hogy a közelmúltban nem használták őket.

Ez a tény azonban éppen hogy egybevág a katonai logisztika egyik alapvetésével.

Ahogyan azt lapunknak Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, Magyarország izraeli nagykövetségének volt katonai attaséja elmondta, hogy „izraeli részről még nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ezek a helyiségek vezetési pontként szolgáltak-e. Előbb ezeket a területeket még alaposan fel kell tárni. Azonban azt tudni kell, hogy

nem csupán egy vezetési pont van, hanem több, és ezeket rendszeresen váltogatják.

Tehát azt el tudom képzelni, hogy amikor oda behatolás történt, akkor senki nem volt ott a Hamász részéről, hanem a parancsnokságot áttelepítették máshová. Ne felejtsük el ugyanis, hogy az övezet alatt négyszáz kilométernyi alagútrendszer található.”

A háborúban mindkét fél maga felé hajlítja a valóságot

A szakértő szerint azért is célravezető a Hamász számára közlétesítmények alá helyezni ezeket a helyszíneket, mert például egy kórházban mindig nagy a mozgás, nem olyan feltűnő bejutni. Ráadásul magukról az építkezésekről légi felvételekkel túl sokat nem lehetett megállapítani. A rendszert már 1980 óta építik, amiről az izraeli fél bár tudott, ám sokáig nem foglalkozott vele, ugyanis nem számítottak arra, hogy a Gázai övezet felől a Hamász ilyen méretű támadást fog indítani. Ráadásul, hogy maguk az alagutak pontosan hol vannak, azt még a Hamász oldaláról sem tudja mindenki.

Az biztos, hogy az izraeliek bemutattak felvételeket. Emellett azonban az is természetes, hogy egy háborúban mindkét fél hajlítja a valóságot

– mondta el az Indexnek Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A szakértő elmondása szerint azt kell megértenünk, hogy a különféle szélsőséges mozgalmak előszeretettel alkalmazzák azt a módszert, hogy a kritikus infrastruktúra elemeit sűrűn lakott területekre viszik be. Ahogy fogalmazott, „az alagutakat amúgy is célszerű lakott területekre vinni, ugyanis ha ritkán lakott területen túl sok egészséges kiállású férfiember jön-megy, és tűnik el hirtelen, akkor azt észre lehet venni, hogy ott egy alagút van. Toronyházak között, ahol óriási a forgalom, ott ez kevésbé feltűnő. Tehát a felvetés logikus.

Azonban azt is tudnunk kell, hogy a felvételt, amit láttunk, azt Izrael mutatta be. Annak az országnak, ami egyebek mellett a Pegasust is megcsinálta, azért feltétel nélkül nem hiszünk el mindent. A videókat felvehették máshol is. De nekem ettől függetlenül az a személyes véleményem, hogy valóban voltak ilyen infrastrukturális pontjai ott a Hamásznak, egész egyszerűen azért, mert logikus, hogy oda telepítsék őket. A kórházakban van generátor. A kórházakban van üzemanyag. Az alagutak szellőztetéséhez például a Hamásznak is áramra van szüksége. Tehát ez vélhetőleg így volt, de száz százalékig nem tudunk róla meggyőződni, mert ez aktív műveleti zóna.”

Arra mutató jelek azonban független forrásból is vannak, hogy legalábbis korábban a Hamász használhatta katonai célokra az al-Sifát. A The New York Times akkori gázai riportja szerint tudósítóik 2008-ban látták a fegyveres Hamász-harcosok civil ruhába öltözött csoportjait a kórházban a terrorszervezet és Izrael közötti háromhetes háború alatt. A harcosok biztonsági őröknek adták ki magukat, de a tudósítók látták, amint állítólagos izraeli kollaboránsokat gyilkolnak.

Hat évvel később, az Izrael és a Hamász közötti harcok következő lépcsőjében a fegyveresek rendszeresen tartottak sajtótájékoztatókat a kórház területén, és biztonságos találkozóhelyként használták arra, hogy újságírókkal beszéljenek – bár ezek a tevékenységek nem minősülnek katonai célú felhasználásnak.

(Borítókép: Egy izraeli katona kimászik egy alagútból, amelyet a hadsereg szerint a Hamász fegyveresei ástak a Gázai övezet északi részén, Gáza városában található al-Sifa kórházkomplexumban, 2023. november 22-én. Fotó: Ahikam Seri / AFP)