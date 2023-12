„Yuval az út túloldaláról látta a terrortámadást, miközben a kormányzati komplexumban lévő munkahelyére tartott. A helyszínen megállította az autóját, hogy szembeszálljon a terroristákkal” – idézi a The Times of Israel a férfi családjának szavait. A támadás kezdeti pillanatairól legalább egy videó is napvilágot látott, ezt itt lehet megtekinteni (de csak saját felelősségre ajánljuk).

Castleman – aki korábban szolgált a hadseregben – fegyverrel támadt a terroristákra, majd mikor tüzet nyitott rájuk,

a helyszínre érkező izraeli katonák lelőtték őt.

Úgy tudni, hogy Castlemanre kétszer is rálőttek. Az első lövés után térdre esett, eldobta a fegyverét, felemelte a kezét, és azt kiabálta, hogy „Ne lőjenek!”, de ennek ellenére ismét rálőttek. Minderről szintén napvilágot látott egy videófelvétel.

Castlemant kritikus állapotban szállították kórházba, ahol csütörtök éjjel életét vesztette. A férfi családja „kivégzésnek” titulálta fiuk megölését.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök később hősként emlegette a férfit, amiért több életet is megmentett a végzetes terrortámadásnál.

Yuval Castleman Izrael hőse. Yuval sok életet mentett meg a legnagyobb hősiességgel, de sajnos szörnyű tragédia történt – az ember, aki megmentette őket, meghalt. Ezt az ügyet alaposan ki kell vizsgálni

– áll Netanjahu közleményében.

A kormányfő vasárnap személyesen is találkozott Castleman édesapjával. A férfi családja azt követeli, hogy emeljenek vádat a fiukat lelövő katona ellen.

(Borítókép: Izraeli bűnügyi helyszínelők Jeruzsálemben 2023. november 30-án. Fotó: Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)