A Külügyminisztérium nyilatkozott az Indexnek a prágai lövöldözésről

Csütörtök délután lövöldözés történt a prágai Károly Egyetemen, az incidensnek több halálos áldozata és súlyos sérültje is volt. A cseh fővárosban egy kis létszámú magyar közösség is él, sőt, az egyetemnek is vannak magyar oktatói és hallgatói.

A prágai eseményekről frissülő cikkünkben számoltunk be, amely több videót is megmutattunk a helyszínről.

A Külügyminisztérium válaszolt az Indexnek

Időközben kerestük a Külgazdasági és külügyminisztériumot is azzal kapcsolatban, hogy van-e magyar érintettje az eseményeknek. Paczolay Máté, a tárca szóvivője megkeresésünkre közölte:

Magyar érintettről jelenleg nincs tudomásunk. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az illetékes cseh hatóságokkal, valamint az egyetem magyar tanszékének vezetőjével és a magyar nyelvi lektorral. Az egyetem magyar szaka egy másik épületben működik, így hallgatóik feltételezhetően nincsenek az áldozatok között.

„Jelenlegi információink alapján 11 ember – köztük az elkövető – vesztette életét. A mentőszolgálat beszámolója alapján 30 sérült, köztük 9 súlyos és 6 közepesen súlyos eset van” – tette hozzá.

Ennyien lehetnek Prágában a magyarok közül

A cseh fővárosban egy kisebb magyar közösség is él, de kérdéses, hogy ez pontosan mekkora lehet. A közösségi médiában lévő csoportok alapján pár százas, vagy legfeljebb pár ezres nagyságrendűre saccolható ez a közösség.

Nem mellékes az sem, hogy a Károly Egyetemnek – kis számban ugyan, de – magyar hallgatói is vannak.

Az Egyetemen bölcsészkarán régóta működik egy magyar (hungarológia) tanszék, erre utaltak Paczolay Máté szavai is.

Ezen a tanszéken vannak magyar oktatók is. Továbbá a Károly Egyetemnek jó kapcsolatait vannak számos magyarországi felsőoktatási intézménnyel is, így gyakran fordulnak meg magyar vendéghallgatók és oktatók az intézmény többi tanszékén is. Mindezt jelzi például az is, hogy a városban működik egy magyar diákkör is.