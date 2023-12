Egy újabb férfit is letartóztattak rongálás és lopás gyanújával, mert részt vett a Banksy által dekorált közlekedési tábla eltüntetésében. A műalkotás egy piros stoptábla volt, amelyre három katonai drónt helyezett el napjaink legnagyobb street art művésze.

Egy 20 év körüli férfit is letartóztattak az ügyben, de a további nyomozás idejére óvadék ellenében szabadlábra helyezték – írja a BBC. A rendőrség közlése szerint a másik letartóztatott férfi a negyvenes éveiben jár, és továbbra is őrizetben van. A tábla eltávolítását szemtanúk videóra is vették, a londoni rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.

A műalkotás eltávolítása után a londoni hatóságok új közlekedési táblát helyeztek ki a balesetek elkerülése érdekében. Banksy Instagram-követői úgy értelmezték legújabb művét, hogy az a gázai tűzszünetre szólít fel.

John Brandler galériatulajdonos szerint az eltulajdonított alkotás félmillió fontot is érhet (ez átszámítva körülbelül 220 millió forint), sőt a nagy médiafigyelem miatt akár még ennél is többet.

A Heidelbergi Egyetem street art szakértője, Ulrich Blanche szerint Banksy munkája a globális fegyverkereskedelem elleni politikai kiállás, és úgy vélte, hogy a lopott táblára, bár rendkívül sokat ér, nem lesz könnyű vevőt találni.

A rendőrség könnyedén elfogta az elkövetőket, hiszen a lopásról megjelent felvételen tisztán kivehetőek.

