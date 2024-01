A The Wall Street Journal (WSJ) úgy értesült a milliárdos közeli munkatársaitól, hogy Elon Musk többféle legális kábítószert használ – sőt, bizonyos esetekben még illegális szereket is fogyaszt. A lap szerint Musk közvetlen munkatársait aggasztja mindez. A milliárdos a cikk megjelenése után cáfolta, hogy igaz lenne az, amit róla írtak.

Elon Muskkal kapcsolatban az utóbbi években már több alkalommal is felvetődött, hogy kábítószer hatása alatt szerepelhetett a nyilvánosság előtt. A legismertebb eset 2018-ban volt, amikor Joe Rogan podcastműsorában lépett fel, ahol poénból gyújtott rá egy füves cigire. Mindezt a Tesla-részvények tulajdonosai nem értékelték: zuhanni kezdett a papír ára, és Musknak meg kellett nyugtatnia a befektetőket, hogy nem kábszerfüggő (azóta pedig több nyilatkozatában is cáfolta, hogy így lenne).

Ennek ellenére most a WSJ azt írja, hogy Musk igenis fogyaszt kábítószereket, és ez az, ami sokszor meglátszik például a közösségi médiában, az X-en írt furcsa bejegyzésein is. A lap szerint mindez az üzletember közvetlen munkatársait is aggasztja a Teslánál és a SpaceX-nél:

attól tartanak, hogy Musk kábszerfogyasztása nemcsak az egészségére, hanem a vállalatok jövőjére is negatív hatással lesz.

A WSJ cikke szerint Elon Musk az utóbbi években (a podcastműsorban elszívott marihuánás cigi mellett) fogyasztott LSD-t, kokaint, ecstasyt és különféle pszichedelikus gombákat is azokon a privát partikon, amelyeken világszerte részt vett. Ezenkívül azt maga a milliárdos is elismerte, hogy ketamint írtak fel neki (ez az a tudatmódosító szer, amely Matthew Perry halálát is okozhatta).

A fentieken túl az amerikai lap azt állítja, hogy Musk illegális kábszereket is fogyaszt alkalmanként. Konkrétan azt írták, hogy legalább egy alkalommal fogyasztott tiltott szert Steve Jurvetsonnal, aki a SpaceX igazgatóságának jelenlegi tagja (és korábban a Tesla igazgatóságában is ült).

„Ki**szott nagy rakétáról” beszélt egy zárt körű rendezvényen, miután betolta az anyagot

A Muskhoz közel álló személyek azt mondták a WSJ-nek, hogy az 52 éves üzletember rendszeresen fogyaszt kábítószereket, legfőképp ketamint. Állításuk szerint a Tesla egyik korábbi igazgatója, Linda Johnson Rice is azért távozott a posztjáról, mert megelégelte Musk kábszerfogyasztását és abból eredő kiszámíthatatlan viselkedését.

Közvetlen munkatársai szerint a milliárdoson 2017 után volt megfigyelhető a leginkább, hogy megváltozott. Abban az évben volt egy SpaceX-es vállalati rendezvény, amelyen több száz dolgozó előtt beszélt a vállalat akkor még prototípusnak számító rakétájáról, a Big Falcon Rocketről. A szemtanúk szerint Musk arra a rendezvényre közel egy óra késéssel esett be, majd teljesen érthetetlen volt a beszéde, amikor színpadra állt,

és a Big Falcon Rocketet többször is Big Fuckin' Rocketnek (vagyis „ki**szott nagy rakétának”) nevezte.

Ezután jött a 2018-as podcastműsor, amikor az említett füves cigi veszélybe sodorta a SpaceX és a NASA együttműködését is. A WSJ forrásai szerint ezt követően kezdték el a kábítószerteszteket Musk űrvállalatánál.

Először az ügyvédje, majd Musk is cáfolta

A fentieket cáfolva Musk ügyvédje, Alex Spiro szintén arra hivatkozott, hogy a milliárdost rendszeresen tesztelik a SpaceX-nél, és eddig sosem bukott meg. A cikkben írtakról annyit mondott, hogy vannak benne hamis állítások, de azt nem részletezte, melyek ezek.

Utóbb maga a milliárdos is cáfolta a cikk állításait. Elon Musk azt írta az X-en, hogy a podcastműsor utáni három évben a NASA kérésére végeztettek állandóan teszteket, és „még nyomokban sem találtak semmilyen drogot vagy alkoholt" a szervezetében.