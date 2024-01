Heidi Klum együtt bulizott Epsteinnel a nyilvánosságra hozott akták szerint

Az Epstein-akták közelmúltbéli napvilágra kerülése óta újabb és újabb nevek bukkannak fel a néhai szexuális bűnözővel kapcsolatban: többek között szóba került már Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson és a királyi család kegyvesztett tagja, András herceg neve is. Most azonban Heidi Klum neve bukkant fel.

Heidi Klum neve felbukkant az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epstein visszaélési ügyeit övező újabb leleplezésekben, ráadásul nem is először – írja a Bild.

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok egy eddig ismeretlen tanúvallomást is tartalmaznak: egy, az állítólagos visszaélés áldozatának, Virginia Giuffre 2016-os kihallgatásáról származó anyagot.

Látta Heidi Klumot Epsteinnel, igaz?

– kérdezték a nyomozók Giuffrét a dokumentumok szerint a kihallgatáson, hogy kiderítsék, Klum lehetett-e tanúja kiskorúak szexuális zaklatásának.

Nem tudom, hogy Heidi Klum járt-e Jeffrey Epstein házában. Azt tudom, hogy Jeffrey Epsteinnel együtt bulizott. Nem, nem mondhatom, hogy tanú

– válaszolta végül Virginia Giuffre 2016-os vallomásában.

Klumot még 2020-ban hozták hírbe az elítélt szexuális bűnöző Epsteinnel. Akkor vált ismertté, amikor Guiffre eskü alatt vallotta, hogy más hírességekkel együtt utasként látta Klumot Epstein „Lolita Expressz” néven elhíresült magánrepülőgépén.

Klum azonban egyértelműen tagadta a vádakat.

Nem ismertem Epstein urat, ezért soha nem jártam a magánrepülőgépén, a birtokán vagy a szigetén

– nyilatkozta, hangsúlyozva, hogy a People magazin tévesen nevezte őt az Epstein-járat utasának.

Klum és a halloweenparti

Heidi Klumot ugyanis még 2000-ben kapták lencsevégre egy New York-i halloweenpartin András herceggel, aki a vádak szerint többször is szexuálisan zaklatta a 17 éves Virginia Giuffre-t. Heidi Klum akkori ügyvédje azt mondta, a modell életében kétszer találkozott András herceggel, akit az ominózus New York-i halloweenpartin mutattak be neki, és bármilyen utalás Klumra Epsteinnel kapcsolatban teljesen valótlan.

Január első hetében kerültek napvilágra az Epstein-akták, amelyeknek csaknem ezer bírósági irat képezi részét. Mint ismert, a 2019-ben a börtönben elhunyt Jeffrey Epstein madámjának tartott Ghislaine Maxwellt – aki szintén börtönbüntetését tölti – még 2015-ben perelte be rágalmazásért Virginia Roberts Guiffre, ennek az ügynek a részeként pedig dokumentumok tucatjai halmozódtak fel, mivel több mint 170 ember tett vallomást. Az akták nyilvánosságra hozását Loretta Preska New York-i bíró rendelte el, akinek döntése értelmében a napokban jelentek meg az első iratok. A dokumentumokban megemlítik többek között Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, valamint a királyi család kegyvesztett tagjának, András herceg nevét is.

(Borítókép: Heidi Klum 2024. január 6-án. Fotó: Javier Rojas / Northfoto)