Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, a 83 éves, 52 éve uralkodó II. Margit újévi televíziós beszédében jelentette be lemondását és azt is, hogy az 55 éves Frigyes koronaherceg követi őt a trónon.

A nagy népszerűségnek örvendő Frigyes szigorúan véve nem volt lázadó, de gyermekkorában és ifjúként is nyomasztotta a ráirányuló médiafigyelem és az a tudat, hogy ő lesz majd a király – idézte fel Gitte Redder, a dán királyi család szakértője.

A gyors autókban és pörgős életmódban keresett vigaszt, és az 1990-es évek elején elkényeztetett bulihercegnek tartották. 1995-ben azonban, miután megkapta diplomáját az Aarhusi Egyetemen, elkezdett megváltozni a róla kialakult kép.

A dán mellett angolul, franciául és németül is beszélő herceg a dán haditengerészetnél is szolgált, ahol a búváralakulat tagjaként a Pingo (Pingvin) becenevet kapta, és kitűnő eredménnyel fejezte be kiképzését.

Népszerűsége egyre nőtt, különösen azt követően, hogy 2018-ban elindította az azóta hagyományossá vált éves közösségi rendezvényt, a Royal Runt (Királyi futást). „Nem akarom magamat egy erődbe zárni. Önmagam akarok lenni, egy emberi lény” – mondta egyszer Frigyes, megfogadva, hogy ezen az sem változtat majd, ha trónra kerül.

Feleségét, Mary Donaldson ausztrál jogászt Sydney-ben, egy bárban ismerte meg a 2000-es olimpiai játékok alatt. A modern gondolkodású, a művészetek és a sportok iránt érdeklődő házaspár négy gyermekét igyekszik minél hétköznapibb körülmények között felnevelni, az uralkodói sarjak többnyire állami iskolákba járnak.

A dán királyi család ma a világ egyik legnépszerűbb uralkodócsaládja, és a dánok 80 százalékának támogatását is élvezi.

(Borítókép: Frigyes dán koronaherceg és Mária dán koronahercegnő Frigyes dán koronaherceg 50. születésnapján Koppenhágában 2018. május 26-án. Fotó: Patrick van Katwijk / Getty Images Hungary)