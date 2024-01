A királynőké a jövő az európai királyi családokban

A 83 éves II. Margit dán királynő még december 31-én az újévi beszédében osztotta meg a nyilvánossággal, hogy lemond, és fiára, Frigyes hercegre hagyja a trónt. Hogy pontosan mi állhatott ennek a hátterében, arról csak találgatások vannak. Az egykori uralkodó minden bizonnyal a a kora miatt döntött így, ám egyes szakértők másképp vélik. Mint megírtuk, Phil Dampier például úgy gondolja, II. Margit a fia házasságát akarhatta megmenteni ezzel a lépéssel, mivel a herceg és neje, a dánok körében igen népszerű Mária hercegné házassága zátonyra futhatott. Dánia jelenlegi uralkodóját nemrég egy mexikói színésznő társaságában fotózták le, ami táptalajt adott egy pletyka elterjedéséhez, miszerint viszonyba keveredett. A szakértő nemrég arról beszélt, II. Margit így valószínűleg a fia királlyá, illetve menye királynévá tételével szerette volna újra összekovácsolni őket, ám mindez csak feltételezés.

Mint ismert, II. Margit az egykori brit uralkodó, II. Erzsébet unokatestvére, akinek halálával a dán királyi család feje lett az utolsó királynő Európában. A lemondása ugyanakkor azt jelentette, hogy egy darabig csak férfi uralkodók maradnak a trónon a kontinensen, amelyen összesen kilenc királyi családot tartanak számon. Közéjük tartozik az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Norvégia, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Belgium és Spanyolország, ám ezen államok egy részének uralkodója női örökössel bír, így a jövőben biztosan lesz még királynője Európának.

Öt királynő is lehet Európában

Tekintve, hogy a királyi családok közül az Egyesült Királyság famíliája van a leginkább reflektorfényben, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy rajtuk kívül még nyolc uralkodócsalád található Európában, amelyek évszázadokra visszanyúló gyökerekkel bírnak. Dánia uralkodója immáron Frigyes herceg, Svédországé XVI. Károly Gusztáv király, Norvégiáé V. Harald király, Luxemburgé Henrik nagyherceg, Monacóé II. Albert herceg, Hollandiáé Vilmos Sándor király, Belgiumé Fülöp király, míg Spanyolországé VI. Fülöp király. Bár mindannyian férfi uralkodók, ötük örököse nő, így a jövőben akár öt királynő is állhat az európai királyi családok élén.

Spanyolország jelenlegi uralkodója, VI. Fülöp király hasonló körülmények között került az ország élére, mint a dán Frigyes herceg, miután az apja, I. János Károly 2014. június 2-án különböző botrányok következtében lemondott. Az 55 éves király idén lépett az uralkodása tizedik évébe, és egy ideig még biztosan trónon marad, amelynek várományosa a lánya, a 18 éves Bourbon Leonóra hercegnő, aki már jelenleg is sok hivatalos eseményen képviseli a királyi családot. Van, hogy beszédet mond, sőt egy három évig tartó katonai kiképzésben is részt vett, hogy megbizonyosodjon arról, készen áll a monarchia vezetésére. A hercegnő, aki jogot tanul az egyetemen, a 18. születésnapjára megkapta a III. Károly-rend gallérját, amelyet még a spanyol III. Károly készíttetett 1771-ben, és azt jelképezi, hogy egyszer ő lesz Spanyolország királynője. Édesapja, VI. Fülöp egyébként szintén a 18. születésnapján kapta meg ezt a történelmi ereklyét.

Európa legifjabb örököse lehet Estelle hercegnő

A spanyol mellett a svéd királyi család feje, XVI. Károly Gusztáv után is nő áll a trónöröklési rendben. A 75 éves király az édesapja, VI. Gusztáv Adolf halálával lépett trónra még 1973-ban, így tavaly ünnepelte uralkodása 50. évfordulóját. Ő a svéd történelem leghosszabb ideje regnáló uralkodója, illetve II. Margit lemondásával egész Európáé. Nejével, Szilvia királynéval három gyermekük van: Viktória hercegnő, Károly Fülöp herceg és Bernadotte Magdolna hercegnő. A trónörökös Viktória hercegnő, aki 2010-ben kötötte össze életét Daniel Westling edzőterem-tulajdonossal, akivel egy edzésen találkoztak. Két gyermekük született eddig, Estelle hercegnő és Oscar herceg. Úgy tudni, Viktória hercegnő már édesapjával, a királlyal együtt készül az uralkodói feladatokra. A trónra kerülésével pedig a jelenleg 11 éves Estelle hercegnő lesz az örököse, aki a legfiatalabb lehet a trón várományosai közül egész Európát tekintve.

A 63 éves Fülöp király 2013 óta Belgium uralkodója, mióta édesapja, II. Albert lemondott. Az örököse a 2001. október 25-én született legidősebb gyermeke, Erzsébet hercegnő, aki csak egy 1991-es törvénymódosítást követően válhatott a trón várományosává, ami kimondja, hogy nem az uralkodó legkorábban született fiúgyermeke örököl. Ha ezt a jogorvoslatot nem fogadták volna el, akkor Gábor hercegé lenne a későbbiekben az uralkodói cím. A 22 éves Erzsébet hercegnő trónra kerülésével az első királynője lesz Belgiumnak, és már kifejezetten fiatalon elkezdett belefolyni a hivatalos teendőkbe. Még csak 9 éves volt, amikor egy gyermekkórház megnyitóján mondott beszédet. A spanyol Bourbon Leonóra hercegnőhöz és a holland Alexia hercegnőhöz hasonlóan pedig ő is a walesi Atlantic College-ban tanult két éven át, 29,5 millió forintért. Tanulmányait nemrég fejezte be, illetve részt vett a Yale Egyetem Yale Young Global Scholars programjában. A Királyi Katonai Akadémián egy egyéves társadalom- és hadtudományi kurzust végzett el, amely során tanult a belga hadseregről, a légierőről, a haditengerészetről és az orvostudományról.

A holland koktélkirálynő

Az 56 éves, holland Vilmos Sándor király az édesanyja, Beatrix holland királynő 2013-as lemondásával került a trónra, az örököse Katalin Amália orániai hercegnő, a legidősebb gyermek. A 20 éves lánynak komoly ambíciói vannak, és már kész lemondani különböző privilégiumokról, amelyek pusztán amiatt illetik meg őt, mert a királyi család tagja. Lemondott például az évi 1,6 millió eurós, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 607 millió forintos jövedelemhez való jogáról. Nemrég szüleivel részt vett első nemzetközi körútján a Holland Karib-térségben. A hercegnő jelenleg az Amszterdami Egyetemen tanul, hogy politikai, pszichológiai, jogi és közgazdasági diplomát szerezzen. Korábban diákszálláson lakott, azonban biztonsági okokból kifolyólag vissza kellett költöznie hágai otthonába, miután azt tervezték, hogy elrabolják őt. Ahogy arról később beszámolt, hiányzik neki a normális élet. Tavaly nyáron egy scheveningeni tengerparti bárban dolgozott, ahol ráragasztották a koktélkirálynő nevet.

Az előbb felsorolt királyi családokhoz hasonlóan Norvégiában is női trónörökössel számolnak. Az 50 éves V. Harald király után ugyanis lánya, a 19 éves Ingrid Alexandra hercegnő következik. Trónra kerülésével ő lesz Norvégia második női uralkodója, viszont ehhez is törvénymódosításra volt szükség, hogy a fiúgyermekek ne élvezzenek előnyt pusztán a nemük miatt. Az első norvég királynő, I. Margit 600 évvel ezelőtt, 1380-tól 1412-ben bekövetkezett haláláig uralkodott Norvégiában, Dániában és Svédországban. Ingrid Alexandra hercegnő 19 éves létére már most igyekszik kivenni a részét a királyi feladatokból, így 2016-ban például ő nyitott meg egy szoborparkot. Tudni lehet róla, hogy nagyon kedveli a sportokat, így többek között síel, bokszol és szörfözik. 2020 októberében aranyérmet nyert egy norvég junior szörfbajnokságon. Ahogy arról a norvég királyi palota az egyik közleményében – amit a hercegnő 18. születésnapja kapcsán adtak ki – beszámolt, a hercegnő a jövőben több hivatalos eseményen is tiszteletét teszi majd, de továbbra is a tanulásra fog összpontosítani.

(Borítókép: Ingrid Alexandra hercegnő, Erzsébet hercegnő és Viktória hercegnő. Fotó: Rune Hellestad, Didier Lebrun / Photonews, Max Mumby / Indigo / Getty Images)