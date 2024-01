Már 2005-ben született fiatalok is meghaltak az orosz hadseregben

Szentpétervárott kigyulladt a Wildberries nevű kiskereskedő vállalat egyik áruháza szombat hajnalban. Az incidensről több videó is napvilágot látott:

Az orosz katasztrófavédelmi minisztérium szerint a lángok 50 ezer méterre terjedtek ki. Sérültekről egyelőre nem tudnak, a dolgozókat kimenekítették. Az épületben elsősorban ruhák kaptak lángra.

Azt még nem tudni biztosan, hogy mi okozhatta a tüzet, de a szándékos gyújtogatás sem zárható ki. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Baza nevű Telegram-csatorna szerint az áruházban az előző héten többször is tűzriadót rendeltek el, bár akkor egyik alkalommal sem volt tűz. Ezek miatt az esetek miatt viszont a személyzet eleinte most is azt gondolta, hogy téves riasztásról van szó.