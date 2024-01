A The Times of Israel a helyi hatóságok és mentők jelentései alapján egyelőre homályosan csak úgy írta körül a történteket, mint „gázolásos” és „késeléses” támadás. Az incidenst a kevés rendelkezésre álló információ miatt még nem nyilvánították terrorcselekménynek.

A mentőszolgálat korábban azt állította, hogy a támadások három különböző helyszínen történtek.

VALAMIVEL KÉSŐBB A 12-ES CSATORNA ARRÓL ADOTT HÍRT, HOGY ÁLLÍTÓLAG EGYETLEN ELKÖVETŐ VITTE VÉGhez A TÁMADÁSOKAT, ÉS AUTÓJÁVAL HAJTOTT EGYIK HELYSZÍNRŐL A MÁSIKRA.

A jelentések szerint a gyanúsított leszúrt egy sofőrt, mielőtt ellopta az autóját, majd belehajtott három emberbe. Ezután nem tudott továbbhaladni, ezért elhagyta az autót, és ellopott egy másikat. Az Ahuza utcán továbbhajtva egy másik embercsoportot is elütött – írja a The Times of Israel.

„A Raananában történt súlyos incidenst követően a rendőri erők vizsgálják a körülményeket” – írta az izraeli rendőrség az X-en. A lakosságot arra kérték, hogy legyen óvatos, és kövesse a rendőrség utasításait. Chaim Broyde, Raanana polgármestere a helyi hírcsatornán arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon, amíg a hatóságok kiderítik, hogy mi is történt pontosan.

A polgármester azt is kijelentette, nem biztos, hogy a késelés és a gázolás összefüggésben állnak egymással.

A Magen David Adom mentőszolgálat szerint legalább 14 ember sérült meg, néhányan közülük súlyos állapotban vannak. Egy 66 éves férfi szúrt sebeket szerzett, két gyalogos pedig könnyebben megsérült autós gázolás következtében a Haharoshet utcában.

Az áldozatok között van egy 70-es éveiben járó, kritikus állapotban lévő nő, valamint egy 34 éves férfi és egy súlyos állapotban lévő, 16 éves fiatal. További nyolc ember közepesen súlyos, három másik pedig könnyebb sérüléseket szerzett.

Eli Bin, az MDA főigazgatója elmondta, hogy összesen 17 embert láttak el az orvosok a helyszínen, köztük akut szorongásban szenvedőket is.

Egyelőre nem tudni arról, hogy a támadásoknak bármi köze lenne az Izrael és Hamász közötti konfliktushoz. A rendőrség továbbra is vizsgálja az esetet.