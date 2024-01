Donald Tusk lengyel kormányfő nem kizárólag a jelenleg rendkívül túlfűtött lengyel politika miatt aggódhat, hanem amiatt is, hogy koalíciós partnereivel hiába próbálják teljesíteni az Európai Bizottság elvárásait az uniós pénzekért cserébe. A reformokat ugyanis a PiS által támogatott Andrzej Duda köztársasági elnök nem hajlandó aláírni – márpedig így a felfüggesztett források nem válnak elérhetővé. Erre a több mint 100 milliárd eurós problémára Varsó mellett Brüsszelben is keresik a választ – és lehet, hogy meg is találták.