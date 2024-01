Emlékezetes, hogy a Hamász és Izrael közt november végén már volt egy többnapos tűzszünet. Akkor a Hamász túszainak egy részét (köztük magyar származású gyermekeket is) elengedték, valamint az izraeliek által bebörtönzött palesztinok közül is sokan kiszabadultak.

A Reuters nemrég arról értesült, hogy a felek – természetesen, ahogy eddig is, katari, egyiptomi és amerikai közvetítők útján – most is tárgyalnak egy újabb tűzszünetről. A hírügynökség forrásai szerint az utóbbi időben közeledett egymáshoz a két fél álláspontja, és a jelek szerint elfogadnának egy egy hónapos tűzszünetet, amely újabb fogolycserékkel is párosulna. A megállapodás előtt azonban még van néhány akadály.

A legfőbb probléma állítólag az, hogy a Hamász lényegében tartós tűzszünetet követelne, miközben Izrael legfeljebb egy vagy két hónapig tartó fegyvernyugvásba menne bele. A The Times of Israel összefoglalója szerint a terrorszervezet még az előző év végén tett olyan ajánlatot, amelyben több hónapos tűzszünetről volt szó. Később viszont egy újabb feltételt szabtak:

azt követelték, hogy bármilyen ideiglenes fegyverszünetről való megállapodás előtt meg kell egyezni még abban is, hogy milyen feltételek mellett lehet a jövőben tartós tűzszünetet kötni.

Ezzel szemben Izrael elkülönítve akar tárgyalni az ideiglenes tűzszünetről és a konfliktus tartósabb rendezéséről. Az izraeli fél még e hét elején tett olyan ajánlatot, amelynek értelmében két hónapig tűzszünet lépne érvénybe, és foglyokat cserélnének, valamint a Hamász legfőbb vezetői elhagyhatnák Gázát. Ezt az ajánlatot – egy egyiptomi tisztviselő közlése szerint – a Hamász elutasította, mivel a terrorszervezet tartja magát a fentebb említett követeléséhez.

Azóta a jelek szerint Izrael módosított az ajánlatán, és már csak egy hónapos tűzszünetet ajánlanak. A Reutersnek két egyiptomi biztonsági forrás azt mondta,

jelenleg azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a Hamászt az ajánlat elfogadásáról, amelyet aztán tartós tűzszünet is követhetne.

A Hamász viszont garanciákat kér arra vonatkozóan, hogy az ideiglenes tűzszünet után a „második fázisra”, vagyis a tartós tűzszünetre is sor kerül. Hogy pontosan milyen garanciákról lenne szó, azt a Reuters forrásai sem tisztázták. Mindeközben a hírügynökség egyik forrása szerint Izrael olyan ajánlatot is tett, amely értelmében hat magas rangú Hamász-vezető távozása esetén Izrael véget vetne a háborúnak, de a terrorszervezet ezt (a forrás szerint) határozottan visszautasította.

Szami Abu Zuhri, a Hamász egyik magas rangú vezetője még hétfőn azt mondta, nyitottak a megegyezésre, de csak olyan megállapodást hajlandóak elfogadni, amely véget vet a Gáza elleni izraeli „agressziónak”, és az izraeli csapatok teljes kivonásával jár. Eközben Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő egy keddi nyilatkozatában kijelentette, addig nem ér véget a háború, amíg nem aratnak teljes győzelmet.

(Borítókép: Gázai tűzszünetet követelő tüntetés Brüsszelben 2024. január 21-én. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images Hungary)