Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán posztolt videókat arról, hogy New Yorkban találkozott Timothy Dolan amerikai bíborossal. Az időzítés abból a szempontból nem a legszerencsésebb, hogy jelenleg idehaza másról sincs szó, mint a pedofiltsegítő K. Endre kegyelmi ügyéről – és korábban Dolan bíboros is hírhedtté vált amiatt, hogy pedofil bűncselekményeket próbált eltitkolni.

Az egy hete kirobbant kegyelemi ügyben azóta Orbán Viktor miniszterelnök is megnyilvánult.

A kormányfő csütörtökön egy Facebook-posztban közölte, alkotmánymódosítást kezdeményeznek azért, hogy még egyszer ilyesmi ne fordulhasson elő. Azóta meg is jelent a konkrét javaslat.

A kegyelmi ügy azonban továbbra is folytatódik: az ellenzék egy különleges eljárással próbálja megbuktatni Novák Katalint, közben a köztársasági elnök több tanácsadója lemondott vagy nemtetszését fejezte ki a botrány miatt. Török Gábor politológus pedig azt mondta nemrég, hogy „Novák Katalin politikai karrierjének vége , még akkor is, ha ezt egyelőre nem veszi észre, és még akkor is, ha esetleg hivatalban marad”. Valamint megszólalt a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának egyik áldozata is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pár napja már New Yorkban tartózkodik az ENSZ-közgyűlés háromnapos plenáris ülése miatt. Az amerikai nagyvárosban tett látogatása alkalmából találkozott Timothy Dolan bíborosal is, akivel közös találkozójáról két videó is készült erről.

Timothy Dolan egyházmegyéje még fizetett is a pedofiloknak

Timothy Dolan – aki a római katolikus egyház egyik legbefolyásosabb vezetője a tengerentúlon mind a mai napig – még 2012-ben keveredett bele egy pedofilbotrányba, amikor kiderült: az általa korábban vezetett Milwaukee-i püspökség

fejenként 20 ezer dollárt fizetett a pedofil bűncselekményekkel meggyanúsított papoknak azért, hogy szép csöndben, botrány és felhajtás nélkül távozzanak az egyháztól.

Az ügyet akkor a The New York Times tárta a nyilvánosság elé. A lapnak, valamint az Associated Press hírügynökségnek az egyházmegye szóvivője is megerősítette azt, hogy valóban pénzt fizettek az érintetteknek.

A szóvivő egyébként azt mondta, hogy erről az eljárásrendről még 2002-ben döntöttek, és hogy azért látták szükségesnek ezt, mert így hamarabb rá lehet bírni a pedofíliával gyanúsított papokat a távozásra.

Timothy Dolan – aki akkor, 2012-ben már New Yorkban volt bíboros – először az csöndben maradt az üggyel kapcsolatban, majd pár nappal később azt mondta, hogy a The New York Times nem mond igazat (cáfolva ezzel a Milwaukee-i egyházmegye hivatalos közlését is).

Eközben egyébként a saját, New York-i egyházmegyéje is azt állította, hogy Milkauwee-ban Dolan tudtával és jóváhagyásával számoltak be a 20 ezer dolláros összegek fizetéséről a sajtónak.

Az ügy mindenesetre nagy port kavart, és sokan értetlenül álltak amögött, hogy az egyház még fizet is a pedofíliával gyanúsított papoknak. A Milkauwee-i egyházmegye egyébként csődbe is ment, miután legalább 570 személy állt elő és követelt kártérítést amiatt, hogy pedofil papok visszaélést követtek el ellenük.

Timothy Dolanre pedig ráragadt a bélyeg, hogy pedofilokat védelmezett, és az a későbbi híradásokban, más pedofilügyeket illetően is visszaköszönt a tengerentúlon.

Ettől függetlenül Szijjártó Péter és Timothy Dolan régóta ismerhetik egymást, ezt indokolhatta a mostani találkozót is. A külügyminiszter korábban még „tanítómestereként” is emlegette a bíborost, aki 2022-ben Magyarországon is járt. Az biztos, hogy legalább 2018 óta ismerik egymást.