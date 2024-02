Személyesen üzent Orbán Viktornak a bicskei pedofilbotrány egyik áldozata

Az egy hete kirobbant kegyelemi ügy olyannyira nagy port kavart, hogy Orbán Viktornak személyesen kellett beavatkoznia. A kormányfő csütörtökön egy Facebook-posztban közölte, alkotmánymódosítást kezdeményeznek azért, hogy még egyszer ilyesmi ne fordulhasson elő. Azóta meg is jelent a konkrét javaslat.

A miniszterelnök bejegyzése alatti hozzászólásban nyilvánult meg Pop Mert Julián, aki azt írta: „Tisztelt Miniszterelnök Úr, mint egy áldozat, akinek a sorsát érinti a közelmúltban hozott kegyelmi döntés, szeretném kifejezni mély aggodalmamat és csalódásomat az ügy kapcsán. A személyes felelősség mellett, azt gondolom, hogy a közösségnek és az áldozatoknak is szüksége van együttérzésre és támogatásra a tényleges hatalmat gyakorlóktól.”

Hozzátette: „Az ön által említett alkotmánymódosítás kezdeményezése mindenképpen fontos lépés lenne a gyermekvédelem terén, ugyanakkor alkotmányt módosítani kevés. Szenteljen figyelmet az áldozatok segítésének és támogatásának elősegítésére, járjon el személyesen a befolyásából és tisztségéből eredően. Az ilyen esetek megfelelő kezelése és az érintettek számára nyújtott segítség elengedhetetlen a társadalmi igazságosság és empátia szempontjából.”

„Bízom abban, hogy az ön vezetése alatt olyan, valóban a gyermekvédelmet szolgáló intézkedések születnek, amelyek hozzájárulnak az áldozatok gyógyulásához és a hasonló esetek megelőzéséhez” – fogalmazott Pop Mert Julián, majd azzal zárta írását:

A szavak ideje lejárt. Azonnali cselekvésre van szükség.

Mindeközben a kegyelmi ügy továbbra is folytatódik: az ellenzék egy különleges eljárással próbálja megbuktatni Novák Katalint. A köztársasági elnök több tanácsadója lemondott vagy nemtetszését fejezte ki a botrány miatt, Török Gábor politológus pedig azt mondta nemrég, hogy „Novák Katalin politikai karrierjének vége, még akkor is, ha ezt egyelőre nem veszi észre, és még akkor is, ha esetleg hivatalban marad”.

Kirobbantója volt a botránynak, amelyből az ítélet lett

A fenti üzenetet író Pop Mert Julián még 2016-ban indította el az ügyet, amelynek végén elítélték a Kossuth Zsuzsa gyermekotthon pedofil igazgatóját – vagyis azt a személyt, akinek a bűneit a most kegyelmet kapott K. Endre megpróbálta fedezni.

Pop Mert Julián pár éve – azzal kapcsolatban, hogy kártérítést követeltek a fenntartótól – úgy nyilatkozott:

Nekünk az is hiányzik, hogy a fenntartó kiálljon, felelősséget vállaljon és bocsánatot kérjen. Azt is várjuk, hogy elmondják, hogyan előzik meg a hasonló eseteket. Csak pénzzel nem lehet ezt letudni. Ismerjék el a felelősségüket, és vegyenek részt a kárenyhítésben […]. Van tervünk az életben, de ehhez a felelősök részéről korrekcióra van szükség. Nem nyerészkedni akarunk, hanem az egészséges, felnőtt élet lehetőségét megteremteni.

Nem sokkal később (azzal kapcsolatban, hogy a fenntartó megtagadta a kártérítés fizetését) azt mondta: „A csapból is az folyik, hogy a hatóságok és intézmények kiállnak az áldozatok mellett, mégsem vesznek rólunk tudomást. Mulasztottak, mégis azt mondják, hogy nincs felelősségük, és nem fizetnek.”