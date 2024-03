Ahogy arról mi is beszámoltunk, a rekordmagas részvételi aránnyal lezajlott voksoláson Vlagyimir Putyin kormányfő újabb elsöprő győzelmet aratott – hamar be is indultak a mémgyárak. A március 15. és 17. között tartott szavazást sokan csak „díszletnek” tartják, hiszen igazi ellenfele nem volt Putyinnak, és az eredmények is a várakozásoknak megfelelően alakultak.

A RIA Novosztyi szerint ugyan a választások után már intézett egy beszédet az elnök a néphez a Vörös téren, viszont csütörtökön kihirdette a hivatalos választási eredményeket a Központi Választási Bizottság, és ezután Putyin ismét szólt – jóval tömörebben és lényegre törőbben – a népéhez.

Az elmúlt kampány feszült és rendkívül felelősségteljes volt, mert nagyjából azt az utat választottuk, amelyen Oroszország haladni fog, a jövőt választottuk magunk és gyermekeink számára. És ennek az eseménynek a jelentőségét az urnákhoz járulók abszolút többsége megértette

– mondta az orosz államfő. Hangsúlyozta, hogy polgártársai támogatása fontosabb számára, mint a győzelem, és megígérte, hogy mindent megtesz, hogy igazolja bizalmukat.

Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság vezetője csütörtöki ülésén jelentette be a szavazás hivatalos eredményét: Vlagyimir Putyin a szavazatok 87,28 százalékát szerezte meg, Nyikolaj Haritonov 4,31 százalékot, Vlagyiszlav Davankov 3,85 százalékot, Leonyid Szluckij 3,20 százalékot. A részvételi arány 77,44 százalékos volt, ami rekordot jelent Oroszország újkori történetében.