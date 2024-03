London és Stockholm után New Yorkban is bevezetik a dugódíjat: június közepétől napközben 15 dollárt (5 500 forintot) kell fizetni a kijelölt zónába behajtó autósoknak.

Az ország első dugódíjprogramjának elfogadását a New York-i közlekedési hatóság, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) jelentette be szerdán az X közösségi portálon.

A június közepén életbe lépő rendelkezés szerint Manhattan teljes déli részén, a 60. utcáig kell megfizetni a dugódíjat, amely alól csak néhány esetben lenne kivétel.

A közlemény szerint a lépéstől azt várják, hogy mérsékli a járműforgalmat Manhattan üzleti központjában, és csökkenti a levegő szennyezettségét, a bevételt pedig a közlekedés fejlesztésének finanszírozására fordítják.

Az évek óta tervezett dugódíj bevezetése miatt azonban jelenleg is számos per van folyamatban, amelyeket politikusok és New York-i lakosok indítottak – összegezte az MTI.

„Félévente előkerül a dugódíj kutyacsontja”

Még 2019-ben írta meg az Index, hogy „kemény 5 év vár Budapest ellenzéki vezetésére”. Már akkor lehetőségként felmerült, hogy Budapesten „különféle díjak kivetése”, így „ennek egyik kézenfekvő, és más szempontból is kívánatos formája lenne a behajtási díj, vagy ahogy emlegetni szoktuk, dugódíj bevezetése”. Erről a ciklusa elején Karácsony Gergely azt mondta,

előbb vagy utóbb mindenképpen szükséges lesz.

Majd a következő fejezet a budapesti dugódíjjal kapcsolatban Fürjes Balázs – akkor még a Miniszterelnökség parlamenti államtitkár – megszólalása volt. „Valóban véget ér az autósüldözés? Karácsony Gergely tényleg meghátrál, és feladja a dugódíj tervét? Megnyugodhatnak a Budapest külső kerületeiben és az agglomerációs gyűrűben élők? Karácsony Gergely valóban hátraarcot csinál és ejti a dugódíj bevezetését?” – tette fel a kérdést Fürjes Balázs a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

A héten a főpolgármester a Partizánban adott interjújában korábbi harcos dugódíjpárti kijelentéseivel szemben végre elismerte: a dugódíj rossz eszköz, nem éri meg, nincs értelme Budapesten bevezetni. Ez a magát zöldpolitikusként eladni akaró főpolgármester részéről teljes önfeladás: a dugódíj (behajtási díj) bevezetése szerepelt Karácsony választási programjában és azt többször beígérte még erre a ciklusra

– írta bejegyzésében Fürjes Balázs, akiben megfogalmazódott a kérdés: „minek higgyenek most a budapestiek?” Hozzátette: „mi biztosan nem változtatjuk meg álláspontunkat: megakadályozzuk a dugódíj bevezetését, mert nem így kell megoldani Budapest és a várostérség valóban súlyos közlekedési problémáit”.

A totalcar pedig legutóbbi összefoglalójában így összegezte tökéletesen a helyzetet: „félévente előkerül a dugódíj kutyacsontja. Rágódik rajta kicsit a politika és a közvélemény, aztán rendre feledésbe merül a téma”. Egyébként a tanulságos számításuk az alábbi linken érhető el.