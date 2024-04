Donald Tusk lengyel kormányfő egy sajtótájékoztatón azt mondta: azon fog dolgozni, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést a Visegrádi Négyek (V4) többi kormányfőjével, köztük Orbán Viktorral is.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök még pár nappal ezelőtt adott egy nagyinterjút több külföldi lapnak. A lengyel Wprost hírportál szerint ebben az interjúban beszélt Orbán Viktorról is.

Donald Tusk felidézte, hogy első miniszterelnöksége idején, 2008–2009-ben többször is figyelmeztette külföldi kollégáit arra arra, hogy Oroszország veszélyt jelenthet, de akkor még senki sem vette komolyan a mondatait, pusztán megvonták a vállukat és „ruszofóbnak” minősítették lengyel származása miatt.

Ezután tért ki arra, hogy Európa biztonsága szempontjából a legfontosabb az, hogy javítsák az együttműködést Franciaországgal és Németországgal. Majd arra is kitért, hogy a V4-ek többi kormányfőjével is dolgozni fog ugyanezen. Ekkor külön rákérdeztek, hogy Orbán Viktorral is megpróbál-e javítani a viszonyán, mire Tusk azt mondta:

Igen, vele is. Azt hiszem, tudok néhány érvet, amivel meggyőzhetem Orbánt, hogy jobban együttműködjön Ukrajna támogatásában. Ugyanez a helyzet Szlovákiával is. Robert Fico miniszterelnök nagyon pragmatikus politikus

– fogalmazott Donald Tusk.

A lengyel kormányfő hosszú évek óta Orbán Viktor ellenfelének számít az uniós politikában, és a közelmúltban is többször kritizálta a magyar kormányt. Pár hete Szijjártó Péteren kérte számon, hogy miért tárgyal az oroszokkal. De nem sokkal korábban, a V4-ek február végi ülésén személyesen állítólag Orbán Viktorral is volt egy heves szóváltása.