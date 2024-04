A szlovák kormány alkotmányba foglalná, hogy a városokat veszélyeztető medvék kilőhetők legyenek. A szabályozás célja, hogy ha egy medve a település 500 méteres zónáján belülre téved, akkor minden további nélkül ki lehessen lőni. A környezetvédők nem értenek egyet a módosítással.

Az alkotmánymódosítási javaslat elsősorban azokra az ismétlődő helyzetekre reagál, amelyek során a barnamedve jelenlétét regisztrálták a sűrűn lakott területeken, vagy a települések közigazgatási területének azon részén, amelyet nem lehet a barnamedve természetes élőhelyének tekinteni

– írta a környezetvédelmi tárca. Hozzáteszik, hogy céljuk, hogy megtalálják azt a határt, amelytől már az emberek és a közösség védelme fontosabb, mint a medvék védelme és ennek valamilyen jogi keretet adjanak. Elmondásuk szerint a medvék annyira elszaporodtak, hogy arányos ellenintézkedéseket kell bevezetni az egészség és az emberélet védelme érdekében.

Tiltakoznak a környezetvédők

A Mi vagyunk az erdő (My sme les) környezetvédő egyesület bírálta a törvényjavaslatot, szerintük ez csak egy elterelő hadművelet a kormány részéről. Ezzel pedig el akarják vonni a reflektorfényt arról a törvénymódosításról, melynek értelmében a lakosság és az önkormányzatok egyre kevésbé szólhatnának bele a vízierőművek környkén történő építkezésebe, különös tekintettel a szemétégetőkre és a hulladéktárolókra.

A javaslatot tisztán politikai játszmának tartjuk, amelynek semmi esélye nincs a megvalósulásra

– írta a szervezet hozzátéve, hogy a jogszabály szövegezése ellenkezik az uniós normákkal. Ráadásul az elfogadásához alkotmányos többségre lenne szükség, amely a jelenlegi koalíciónak nem áll rendelkezésére.

Az ujszo.com szemléje szerint azt is elmondták, hogy ha elfogadnák a törvényt, akkor az konkrétan az összes Tátrában élő medvére megadná a kilövési engedélyt, ugyanis az erdei tanyák is lakott területnek számítanak, de az ezek 500 méteres körzete már a medve természetes élőhelyének számít. Így gyakorlatilag mindenhol lehetne lövöldözni, még ha a medve nem veszélyezteti az embereket, akkor is. A javaslatot nemes egyszerűséggel abszurdnak tartják.

Ahogy arról beszámoltunk, pár héttel ezelőtt Lipótszentmiklóson egy medve megtámadott két embert, egy nőt megölt, egy férfi épségben került elő. Másnapra már ötre nőtt a megtámadott emberek száma, majd jó tíz nappal később kilőtték a medvét. Április elején viszont újabb két medvetámadást jelentettek, amellyel már idén 9-re emelkedett a támadások száma, míg 2023-ban mindössze 12 ilyenről számoltak be.