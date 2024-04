„Halál Izraelre” és „halál Amerikára” – skandálták a kormánypárti tüntetők a teheráni Palesztina téren, nem sokkal azután, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette a Becsület hadművelet megindítását.

A téren, ahol már napok óta egy hatalmas transzparens lógott, amely héberül szólította fel az izraelieket, hogy „keressenek menedéket”, egy,

a következő pofon még nagyobb lesz

feliratú falfestményt avattak fel − írta meg a The Times of Israel. Vasárnap a tüntetők iráni és palesztin nemzeti zászlókat lengettek az „Isten győzelme közel van” feliratú transzparensek mellett.

Irán támadása megtorlás volt egy április 1-jei csapásért, amely a földdel tette egyenlővé Irán damaszkuszi nagykövetségének ötemeletes konzuli melléképületét, és megölte az IRGC hét tagját, köztük két tábornokot. Az iráni média „komplexnek” nevezte az Izrael elleni támadást, mivel Irán szövetségesei is részt vettek benne Jemenben, Libanonban és Irakban.

Tüntetők nagy tömege gyűlt össze a teheráni brit nagykövetség előtt. A megtorló támadás támogatói Irán harmadik legnagyobb városában, Iszfahánban is demonstráltak, ahol Mohammad Reza Zahedi dandártábornokot, a damaszkuszi csapásban megölt tábornokok egyikét temették el. A tüntetők az IRGC Quds Force prominens parancsnoka, Khasem Szolejmáni sírjánál is összegyűltek a déli Kerman városában. A tábornok egy 2020-as amerikai dróncsapásban halt meg Bagdadban.

Amerikában is Izrael ellen tüntetnek

Chicagoban palesztinbarát aktivisták tiltakoztak és elhatározták, hogy megakadályozzák, hogy az Egyesült Államok segítse Izraelt, miután szombaton egy, a városban megrendezett konferencián bejelentették, hogy Irán drónokat indított Izrael ellen − írja a The Jerusalem Post.

Hatem Abudayyeh, az amerikai Palesztin Közösségi Hálózat Nemzeti Koordinációs Bizottságának tagja közben külön bejelentést tett, hogy elmondja a hallgatóságnak: „Mindig így kezdődik”.

Tizenkét nappal ezelőtt Izrael arcátlanul csapást mért egy iráni nagykövetségi épületre Szíriában, ismét megsértve ezzel a nemzetközi jogot

− mondta Abudayyeh, utalva a valószínűleg Izrael által elkövetett április 1-jei izraeli csapásra, amely megölte Mohammed Reza Zahedit, az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz-erő parancsnokát és hat másik tisztet.

A példátlan dróntámadás eddigi fejleményei

Mint megírtuk, az izraeli hadsereg (IDF) szombat éjjel jelentette be, hogy Irán támadást indított ellenük. Daniel Hagari szóvivő televíziós bejelentkezésében először azt közölte, hogy Irán egytucatnyi, pilóta nélküli, úgynevezett öngyilkos drónt küldött Izrael légtere felé. A legfrissebb adatok szerint 185 drónt, 110 ballasztikus rekétát és 36 ciskálórakétát lőtt ki Irán Izrael ellen – ezt két izraeli tisztviselő közölt a The New York Times-szal. A tisztviselők azt is hozzátették, hogy a legtöbbet valóban Irán területéről indították, de a drónok és cirkálórakéták egy kis része Irakból és Jemenből érkezett.

Azóta több fejlemény is történt, ezeket alább foglaltuk össze:

Izrael a drónok és rakéták 99 százalékát kivédte. Az is kiderült, hogy több másik állam is segített: az Egyesült Királyság, Franciország és Jordánia már biztosan szerepet vállalt a védekezésben.

Az Izraeli kormányfő egy televíziós beszédet mondott arról, hogy legyőzik az ellenséget. Eközben Izrael védelmi minisztere arról beszélt, hogy a csapás után is folytatódik a tavaly október 7-én indult hadjárat az iszlamisták ellen.

Az Egyesült Államok is reagált az iráni támadásra. Joe Biden közölte: Izraelt a védekezésben támogatják, de ha válaszcsapást indítanak, akkor abban már nem vesznek részt (erről a csapásról az amerikai fél igyekszik lebeszélni Izraelt).

Szintén reagáltak, a világ vezető politikusai, beleértve több európait is. Egységesen elítélték Iránt a támadás miatt, és kiálltak Izrael mellett.

Szijjártó Péter is közölte a magyar álláspontot az iráni támadással kapcsolatban, és arról írt, hogy súlyos veszélyt jelenthet az eszkaláció.

Orbán Viktor pedig vasárnap reggel összehívta a Védelmi Tanácsot, és arra is utalt, hogy közvetve Magyarország biztonságát is érintik a közel-keleti fejlemények.

