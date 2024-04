Nem tesz vallomást a meggyilkolt kétéves szerb kislány feltételezett gyilkosának édesanyja

Nem tanúskodik fia, valamint férje ellen Danka Ilics, a Szerbiában meggyilkolt kétéves kislány feltételezett gyilkosának édesanyja, akit a zajecsari felsőügyészség keddre idézett be – írja a Szabad Magyar Szó.

A nő férjének ügyvédje mondta el újságíróknak, hogy mivel a két gyanúsított az asszony fia és férje, a törvény szerint lehetősége van megtagadni a vallomástételt, amivel az asszony élt is.

A kétéves kislány feltételezett gyilkosai, Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics jelenleg vizsgálati fogságban vannak, emellett őrizetbe vették Dejan Dragijevics apját és fivérét is, mivel a gyanú szerint segítettek a holttest elrejtésében és áthelyezésében. Néhány nappal az őrizetbe vételt követően a letartóztatott fivér a rendőrségi fogdában szívrohamban elhunyt.

Továbbra sincs meg a holttest, hallgatnak a gyilkosok

A kislány holttestét továbbra sem találják, Danka feltételezett gyilkosait elmeorvosi szakértői vizsgálatnak vetik alá, amint a bizonyítási eljárásban már nem lesz szükség a személyes jelenlétükre.

Mint arról beszámoltunk, a kétéves Danka Ilics március 26-án tűnt el a Bor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, majd a holttestet egy szeméttelepre vitték.

A gyerek eltűnését követően Szerbia soha nem látott erőket mozgósított a kislány felkutatására, gyakorlatilag az egész ország, ezenkívül az Interpol és az Europol is a kis Dankát kereste. A kislányt többen is látni vélték az osztrák fővárosban, erről felvételeket is megosztottak a rendőrséggel, ezért a hatóságok egy ideig emberrablásra gyanakodtak. Azonban a nyomozás tizedik napján rájött a rendőrség, hogy nem emberrablás, hanem gyilkosság áll a háttérben, mivel egy kamerafelvételnek köszönhetően a látókörükbe került a helyi kommunális közvállalat két dolgozója, Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics, akikről kiderült, hogy elgázolták a kislányt. A volán mögött ülő Srdjan Jankovicsnak fel sem tűnt a gázolás, a mellette ülő Dragijevics figyelmeztette, aki a vérző kislány testét a jármű csomagtartójába rakta, ám a gyerek nem sokkal később váratlanul magához tért, amitől a két férfi bepánikolt, ezért szintén Dragijevics megfojtotta Dankát. Ezután a holttestet egy illegális szeméttelepre vitték, és szemetet hordtak rá. Őket a rendőrség társtettességben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsítja. Dragijevicsnek a gyanú szerint apja és testvére is segített elrejteni a holttestet, akik többször is visszatértek az elrejtés helyszínére, ezért tartóztatták le a családtagokat.

A rendőrség munkáját nehezíti a kislány holttestének felkutatásában, hogy az autót vezető Srdjan Jankovics jelenleg hallgat, nem hajlandó beszélni a bűncselekményben játszott szerepéről.

A rendőrség szerint azért nem árulják el, hová rejtették a kislány testét, mert fennáll a lehetősége annak, hogy a bűncselekmény természete nagyon csúnya, és a gyanúsítottak attól tartanak, hogy a holttest megtalálása tovább nehezítené a helyzetüket az ellenük indított eljárásban.