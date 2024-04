A Hezbollah parti szektorának parancsnoka, Ismail Yusaf Baz meghalt egy izraeli csapás következtében – közölte az izraeli hadsereg kedden. A Sky News beszámolója szerint Bazt a libanoni Ain Ebel térségében likvidálták, az esetet videóra vették.

Azt írják, a parancsnok a Hezbollah katonai szárnyának több pozíciójában is magas rangú tisztségviselőként szolgált. Izrael szerint a parancsnok rakétatámadást tervezett országuk ellen Libanon tengerparti területéről.

Nem sokkal a halála előtt a Hezbollah közölte, hogy megtámadta az izraeli Iron Dome légvédelmi egységeket Beit Hillel térségében. Állítása szerint több embert megöltek vagy megsebesítettek.

Izraelen a világ szeme

A hétvégén számos cikkben beszámoltunk Irán dróntámadásáról: eredetileg úgy volt, hogy az izraeli kormány akár már aznap délután is dönthet a válaszlépésekről. Az éjszakai támadásról azóta az is kiderült, hogy pontosan hány eszközzel támadta Irán Izraelt, illetve hogy Izrael a drónok és rakéták 99 százalékát kivédte, és több másik állam is segített ebben.

Az izraeli kormányfő televíziós beszédet mondott arról, hogy legyőzik az ellenséget. Az Egyesült Államok is reagált a fejleményekre, de ugyanígy tettek a világ vezető politikusai is, míg Szijjártó Péter közölte a magyar álláspontot.

Az Izraelt ért iráni légitámadások következményeinek értékelésére Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délutánra összehívta a Védelmi Tanácsot a Karmelita kolostorba. A Védelmi Tanács ülése után a terrorkészültség magasabb fokozatát rendelték el Magyarországon.

Lángba borulhat a Közel-Kelet fele

Izrael megtorló akcióval fenyegetőzik, Herci Halevi vezérkari főnök hétfőn megerősítette, hogy mindenképpen válaszolni fognak a támadásra. Még a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is aggódik egy esetleges támadás miatt.

Izraelnek nem sok ideje maradt, ha be akarja váltani hétvégi fenyegetését, hogy mindenképpen megtorolja a szombat éjszakai iráni drón- és rakétatámadást az ország ellen. Persze a döntés nem egyszerű, mert ha túl nagyot üt, akkor lángba borulhat a Közel-Kelet fele, esetleg megint veszít a Nyugat szimpátiájából, de gyengének semmiképpen nem mutatkozhat. A Kibeszélőben ezeket az esélyeket latolgattuk Tárik Meszárral, az Eurázsia Intézet és a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával.

Öt lehetősége van Izraelnek

A Bild öt pontban szedte össze, hogy milyen formában hajthatják végre az ellentámadást. A lapnak Raz Zimmt Irán-szakértő nyilatkozott.

Támadás Irán nukleáris létesítményei ellen: A lap szerint ez nem valószínű, mert sok szakértő szerint ez túl bonyolult és kockázatos. A nukleáris létesítmények mélyen a föld alatt vannak eltemetve, és folyamatos bombázást igényelnének. A kudarc következményei pusztítóak lennének: Irán fokozhatná Izrael elleni támadásait, a zsidó állam pedig nemzetközileg elszigetelődne. Egyéb célpontok elleni támadás Iránban: Izrael olyan célpontokat is támadhatna Iránban, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a nukleáris létesítményekhez, ilyenek például a fegyverraktárak és a dróngyárak. Ugyanakkor ez kockázatos is: a művelet nagy erőfeszítésekkel járna, mivel Iránnak erős légvédelme van. Ennek ellenére nem zárható ki az Irán elleni korlátozott támadás – mondta Raz Zimmt Irán-szakértő a lapnak. Hozzátette, az izraeli légierő évek óta ilyen műveletekre készül. Iráni parancsnokok levadászása: „Izraelnek sokkal több lehetősége van, mint Iránnak a hírszerzési és műveleti fölénye miatt” – mondja Raz Zimmt. Ez azt jelenti, hogy Izrael célba vehet magas rangú katonai vezetőket, Iránban vagy más országokban, például Irakban vagy Szíriában. Április elején Izrael már több tábornokot is kiiktatott egy célzott csapással az iráni nagykövetség damaszkuszi épületében. Terrorista csatlósok megtámadása: Zimm szerint Iránnak proxy hadserege van Izrael határainál és az Öbölben – ilyen a libanoni Hezbollah is. „De nem hiszem, hogy Izrael megtámadná a Hezbollahot, mert Izrael biztosan nem akar teljes körű konfrontációt vele” – tette hozzá. Az Irakban lévő iráni milíciákat is kevésbé valószínű célpontnak tartja. Kibertámadás: Ez lenne a legenyhébb válaszlépés, de rendkívül hatékonynak bizonyulhat. Frank McKenzie volt amerikai tengerésztábornok szerint „ha valamit tenned kell, válassz olyat, ami tovább erősíti a technológiai fölényedet. Valamit, ami zavarba hozza őket”.