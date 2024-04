A blokád ellenére szerdán folytatódik a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) – jelentette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon. Orbán Viktor eközben arról posztolt késő este, hogy nem fogják elhallgattatni a rendőrök.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor brüsszeli konferenciáját a rendőrség blokád alá vonta kedden. A konferencián Suella Braveman volt brit belügyminiszter és Nigel Farage korábbi EP-képviselő, a brexit egyik élharcosa is beszédet mondott volna. Orbán Viktor később az Európai Parlamentben szólalt fel.

Orbán Balázs ezzel kapcsolatban azt írta egy Facebook-posztban, hogy a keddi blokád ellenére szerdán folytatódik a konferencia. „Győzelem!” – írta a politikai igazgató, majd hozzátette, hogy „a szuverenista erők szövetsége megállíthatatlan”.

Eközben Orbán Viktor is posztolt késő este, ő azt írta:

A belga rendőrség blokád alá vonta a NatCon konferenciát Brüsszelben. Úgy látszik, elegük lett a szólásszabadságból. Utoljára '88-ban akartak rendőrökkel elhallgattatni. Akkor sem engedtük és most sem fogjuk!

Nagy visszhangot váltott ki az eset, de az igazán fontos események csak most kezdődnek Brüsszelben

A keddi blokádot több vezető európai politikus is elfogadhatatlannak nevezte, többek közt Alexander De Croo belga miniszterelnök is így tett. Az incidensről Nagy Attila Tibor politikai elemző is nyilatkozott lapunknak.

A konferenciánál is fontosabb azonban, hogy szerdán megkezdődik egy kétnapos, rendkívüli EU-csúcs, amelyen számos fontos kérdés napirendre kerülhet, köztük az Izrael elleni iráni agresszió, a közel-keleti eszkaláció témája.